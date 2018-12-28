28 Aralık 2018 15:44
Edirne'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Edirne Keşan’da maden ocağında göçük yaşandı. Göçük nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Edirne Keşan’ın Küçükdoğanca köyü mevkisindeki kömür madeninde göçük meydana geldi.
Enkaz altında kalan maden işçisi Ramazan Taşan (41), iş arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşan, kurtarılamadı. (AA)
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