İran’dan Trump’ın Irak ziyaretine tepki: Teamüllere aykırı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Trump’ın Irak’a yaptığı sürpriz ve gizli ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu savundu.

Donald Trump, çarşamba günü sürpriz bir şekilde Irak’ın batısındaki Enbar Vilayeti’nde yer alan Aynü’l Esed Askeri Üssü’nü ziyaret etmişti.

Yazılı açıklama yapan Kasımi ise, “Trump bugün gizli bir şekilde, en sıkı güvenlik önlemleri altında bölgedeki bir ülkenin topraklarına gelmek zorunda kalıyor ve bu uzmanlar, Iraklı makamlar ve ülke halkının muhalefetine yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Kasımi, ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Irak’ın ulusal egemenliğine karşı saygısızlık anlamına geldiğini savundu. Kasımi, “Yabancı güçler er ya da geç mutlaka bölgeyi terk edecektir. Bölge ülkeleri, güvenlik ve istikrarın bölgesel dinamiklere ve kaynaklara dayanarak sağlanmasından başka çare olmadığını görmelidir” dedi.

Trump, “Irak’tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye’de bir şeyler yapmak istersek Irak’ı üs olarak kullanırız” diye konuşmuş ve 3,5 saat süren sürpriz ziyaretinin ardından Irak hükümet yetkilileriyle görüşmeden ülkeden ayrılmıştı.

İRAN IRAK'TAKİ TÜM ASKERİ DANIŞMANLARI GERİ ÇEKTİ

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, IŞİD'in yenilgisinden sonra Irak'taki tüm askeri danışmanları geri çektiklerini söyledi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre Mescidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ta terörizm tehdidinin ortadan kalktığını, IŞİD'e karşı zafer ilan edildiğini ve İran'ın tüm askeri danışmanlarını bu ülkeden çektiğini aktardı.

Mescidi, "Bu ülkenin terörizmle mücadelesine destek vermek için Irak'ta bulunan tüm İranlı askeri danışmanların ülkelerine döndüğünü" ancak ABD'nin bölgedeki askeri unsurları tutmaya devam ettiğini ve bazı üslerde takviye yoluna gittiğini ifade ederek Washington yönetimine eleştiride bulundu. (DIŞ HABERLER)