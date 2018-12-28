Araçlardaki fiyat artışları vergi indirimlerini geçti

Bir taraftan vergiden indirim yapılırken diğer taraftan araçların fiyatlarına zam yapıldığının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Araçların fiyatlarındaki artış, vergi indirimini geri planda bıraktı” dedi.

Ticari araçlarda KDV indiriminin 31 Aralık 2018 tarihinde sona ereceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ticari araçlarda döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklanan fiyat artışları nedeniyle vergi indiriminden esnaf yeterince faydalanamadı. Ticari araçların ÖTV’siz yenilenmesine ilişkin kanunun süresi Haziran 2019’da doluyor. KDV indirimi de 2019 haziran ayına kadar devam etmeli” dedi.

‘İNDİRİM DEVAM ETMELİ’

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken (Fotoğraf: TESK)

Ticari araçlarda KDV indiriminin tüm ticari araçları kapsadığı şeklinde açıklanmasına rağmen yapılan düzenlemede ticari otomobillerin kapsama girmediğini belirten Palandöken, “Taksi olarak kullanılan otomobiller de ticari araç olmasına rağmen bu araçlar KDV indiriminin kapsamına alınmadı. Oysa ÖTV indiriminden yararlanamayan çok sayıda taksici esnafı, hiç değilse KDV indiriminden yararlanmak için büyük bir beklenti içine girmişlerdi. KDV indiriminin otomobilleri kapsamaması, taksici esnafı için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Taksilerin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’siz yenilenmesi çok önemli bir düzenlemeydi. Ancak, vergide yüzde 30-40 indirim olurken kurların etkisiyle araç fiyatlarında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış oldu. Bu da beklentinin çok altında aracın yenilenebilmesine neden oldu. Bu yüzden KDV indirimleri, ticari olarak kullanılan otomobilleri de kapsayacak şekilde haziran sonuna kadar uzatılmalı” dedi. (HABER MERKEZİ)