MEB 32 ülkede işletmesi olan vakfa 163 milyon lira vermiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk soru önergesine verdiği cevapta dernek, birlik ve vakıflara da 2018 yılında 166 milyon lira aktardığını açıkladı. Aktarılan paranın 163 milyon TL’si 2016 yılında kurulan ve Mütevelli Heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanları tarafından oluşturulan Türkiye Maarif Vakfına, 3 milyon TL’sinin ise isimleri açıklanmayan dernek, birlik ve vakıflara aktarılmış.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın bütçenin komisyon görüşmeleri sırasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kar amacı gütmeyen kurumlara yapılan transferler” kaleminin ayrıntıları hakkında sorduğu soruya Bakan Selçuk tarafından yazılı olarak cevap verildi.

Bakan Selçuk tarafından verilen cevapta, Milli Eğitim bütçesinden 166 milyon liranın vakıf, dernek ve farklı kurumlara aktarıldığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, kuruluşu sırasında Meclis Genel Kurulu’nda büyük tartışmalara neden olan; mütevelli heyetinin dördü Cumhurbaşkanı, üçü Bakanlar Kurulu tarafından belirlenerek 2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na 163 milyon lira aktardığı ortaya çıktı. Kuruluşu 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden aktarılan 1 milyon lira ile gerçekleştirilen Maarif Vakfı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı Vakfına rağmen kurulmuş olması da ağır bir eleştiri konusu olmuştu.

'NEDEN EĞİTİM BÜTÇESİNDEN KESİP BU VAKFA PARA AKTARIYORUZ?'

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 163 milyon lira aktarılan Maarif Vakfı’nın, 32 ülkede 179 okul, 2 üniversite ve 17 yurdu işlettiği bildirilirken, 19 ülkede farklı faaliyetler yürüttüğü ve toplam 91 ülke ile temas halinde olduğu öğrenildi.

CHP’li Ceylan, Maarif Vakfına aktarılan 163 milyon lirayı eleştirirek, “2002 yılında bütçesinin yüzde 18’ini eğitim öğretim yatırımlarına aktaran bir bakanlıktan, 2017 yılında yüzde 8’ini eğitim öğretime aktaran bir bakanlığa dönüşmüştür” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığının bin tane ücretli öğretmeni bütçe yetersizliği nedeniyle kadroya almadığını hatırlatan Ceylan, yurt dışındaki okullara karşı olmadığını ifade ederken “Ancak 32 ülkede okulları, üniversiteleri ve yurtları işleten bir vakfa 163 milyon lira neden aktarılma ihtiyacı duyulur. Bu okullar terör örgütü FETÖ/PDY’den kalan okullar ve geçmişte örgütün en büyük gelir kaynağı olmuştu. Şimdi neden eğitim bütçesinden kesip bu vakfa para aktarıyoruz” diye konuştu.

ADI AÇIKLANMAYAN DERNEKLERE 3 MİLYON

Bakan Selçuk’un verdiği cevapta, adları açıklanmayan dernek, kurum ve kuruluşlara da 3 milyon lira aktarıldığını bildirildiğini belirten Ceylan, “Bu ülkede matematik öğretmeni görmeden üniversite sınavına giren çocuklar varken, bu ülkede asgari ücretin altında emeği sömürülen yüzlerce ücretli öğretmen, atanamayan binlerce öğretmen varken, bu ülkede çocuğuna forma alamadığı için intihar eden veliler varken; siz nasıl olurda 32 ülkede işletmesi olan vakfa 163 milyon, ismi cismi belli olmayan derneklere 3 milyon lira aktarabilirsiniz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)