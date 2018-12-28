Kocaeli'de inşaatta iş kazası: 3'üncü kattan düşen işçi yaralandı
Kocaeli'de inşaatta montaj yapan işçi, 3'üncü kattan düşmesi sonucu yaralandı.
Fotoğraf: Soner Gülezer/DHA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane adlı işçi 3'üncü kattan düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Nane, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Gölcük'e bağlı Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi'nde inşatta olukların montajını yapan Ali Nane, dengesini kaybederek, 3'üncü kattan düştü.
İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine inşaat alanına 112 Acil Servis ekibi geldi.
Nane, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ali Nane, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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