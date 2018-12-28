28 Aralık 2018 12:48Son Düzenlenme Tarihi: 28 Aralık 2018 13:00
Gazeteci Sedat Sur hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Gazeteci Sedat Sur sosyal medya hesabından, Kobanê'de yaptı haberler nedeniyle yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.
Fotoğraf: MA
Gazeteci Sedat Sur'a Kobanê'de yaptı haberler nedeniyle yakalama kararı çıkartıldı.
Sur, kararı sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: "Kobane’de yaptığım haberler nedeniyle hakkımda yakalama kararı çıkartıldı, ailemin evine baskınlar yapılıyor. Haber arşivlerime el kondu. Muhtemelen bunlardan 'Örgüt üyeliği' devşirilecek. Ama ben gazeteciyim ve sadece gazetecilik yaptım..." (HABER MERKEZİ)
Kayyımın yolsuzluk iddialarını haber yapan Sedat Sur cezaevine girdi