Katliamın 7'nci yılı: Roboski'ye acı ve öfke hakim

Savaş uçakları bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 yakınlarını kaybeden Roboskili aileler, katliamın 7’inci yılında yakınlarını anmak için toplandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonucu 19'u çocuk 34 yakınlarını kaybeden aileler, katliamın 7’nci yıl dönümünde anma etkinliği gerçekleştiriyor. Soğuk hava ve etkili olan kar yağışına rağmen tertipledikleri anma programı için sabah erken saatlerde güne başlayan Roboskili aileler, ellerinde yitirdikleri çocukları ve yakınlarının fotoğraflarıyla köy camisinde toplandı.

Katliamda hayatını kaybeden 34 kişinin fotoğraflarının asıldığı camide, acı ve öfke hakim olurken, anneler birbirlerine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. 7 yıldır çocuklarının failleri ortaya çıkarılmadığı için öfkeli olduklarını belirten aileler, yitirdikleri yakınları için küçük çocuklara şeker dağıttı.

Kar yağışının etkisini azaltmasını bekleyen aileler, sonrasında yakınlarının mezarını ziyaret edecek.

YOĞUN ASKERİ YIĞINAK

Anma programı nedeniyle köy çevresine çok sayıda asker konumlandırılması da dikkat çekti. Köy girişi ile mezarlık girişinde konuşlanan askerler, anmaya katılmak üzere dışarıdan gelenlerin bulundukları araçları tek tek durdurdu. Durdurulan araçlarda bulunanlar GBT kontrolünden geçirilip, araçlarda arama yapıldı.

Bu kontrollerde bazı araç sürücülerine kimi gerekçelerle trafik cezaları kesildiği öğrenildi.

Anmaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili, sivil toplum örgütü temsilcisi ve baro üyesi avukatların köye ulaşması ile başlanacak. (MA)

Roboski Katliamı: 7 yıl önce bugün ve sonrasında yaşananlar