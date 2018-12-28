3 kişi darbeden ve soyunmaya zorlayan polis hakkında hapis istemi

Bakırköy'de 1,5 ay önce bir restoranda 3 kişinin üstünü aradıktan sonra darbeden ve bir kişinin de parasını aldığı iddia edilen tutuklu polis memuru C.D.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, polis memuru C.D.A. hakkında toplam 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu polis önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bakırköy'de 18 Kasım tarihinde Bakırköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli polis memuru C.D.A., bir restorana gitti. Sanık polis, E.B., (20) K.K.A.(20) ve T.T.B.'yi (20) gözetlemeye başladı. Ardından bu üç kişinin yanına giden polis, 3 kişiyi restoranın alt katına indirdi ve 'Malları çıkarın' dedi. Uyuşturucu satıcısı olmakla suçladığı gençleri darbetti ve soyunmaya zorladı.

500 TL'Yİ DE YAĞMALADIĞI İDDİA EDİLDİ

İddianameye göre polis K.K.A'nın üzerinden çıkan 500 TL'yi de aldı. Polisin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktığı ileri sürülen K.K.A.'yı muhbir olmaya zorladığı ve uyuşturucu maddeyi yok ettiği ifade edildi. Olayın ardından üç genç, polis memuru C.D.A.'dan şikayetçi oldu. Polis memuru C.D.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA'nın haberine göre iddianamede polis memuru şüpheli C.D.A.'nın "Başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak süretiyle yağma", "Kişilerin huzur ve sukununu bozma","Basit yaralama", "Suç delillerini yok etme gizlme veya değiştirme", "Suçu bildirmeme" ve "Eziyet etme" suçlarından 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli polis memuru önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

EMNİYET İFADESİ: BİRKAÇ TOKAT ATTIM

Polis memuru C.D.A.'nın ifadesinde "Şahıslara insanlık, abilik yaptığımı düşündüğüm sırada onların bana rüşvet teklif etmelerine kızarak kendilerine bir kaç tokat attım" dediği belitildi. (HABER MERKEZİ)