Suriye ordusu, YPG'nin çekildiği Menbic'e girdi

Suriye ordusunun Menbic’e girerek kentteki resmi kurumlara Suriye bayrağı diktiği ifade edildi. YPG, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Suriye hükümetini, TSK ve vekaleti altındaki cihatçı gruplara karşı Menbic'i korumaya çağırmıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Suriye ordusunun kente girdiği açıklandı.

Türkiye'nin Bab, Azez, Cerablus ve Afrin'de yaptığını Menbic'de de tekrarlayarak Suriye'nin kuzeyini işgal etmeye ve halkını yerinden etmeye çalıştığını söyleyen YPG, Menbic'den daha evvel çektiği güçlerini, Fırat'ın doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşa aktardığını duyurmuştu.

YPG, "Bununla bağlantılı olarak, aynı yurdu, ulusu ve sınırları korumakla mükellef olduğumuz Suriye hükümeti güçlerini, Menbic başta olmak üzere boşalttığımız yerlerde hakimiyeti sağlamaya çağırıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

SURİYE ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Çağrının hemen ardından Suriye ordusunun harekete geçerek Menbic'e girdiği ve Suriye bayrağı diktiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Suriye ordu sözcüsünün açıklamasında "Askerlerimiz Menbic'e girdi ve bayrağı göndere çekti. Menbic'deki tüm Suriye vatandaşları ve diğer tüm kişilerin tam güvenliğini garanti ediyoruz" denildi. Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan sözcü, ayrıca ulusal egemenliğin korunması için tüm Suriyelilerin çabalarını birleştirmesi gerektiğini belirtti.

RUSYA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, YPG'nin çağrısı sonrası Suriye ordusunun kente girmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

CİHATÇILAR, MENBİC HATTINA SEVK EDİLMİŞTİ

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklaması sonrası TSK'nin desteklediği cihatçı gruplar, hafta başında Menbic sınır hattına sevk edilmişti. Bu gelişme sonrası, kentin batısında yer alan Rusya-Suriye koordinasyon merkezi yeniden inşa edilmiş ve buradaki Suriye ordusu güçlerine takviye yapılmıştı.

Yusuf Karataş Fırat'ın doğusuna operasyon sinyalini değerlendiriyor

MENBİC NERESİ?

Fırat nehrinin batısında yer alan Menbic, 2016 yılında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınmıştı. 2012 yılında ÖSO’nun, 2014 yılında ise IŞİD’in eline geçen 80 bin nüfuslu Menbic, güneyde Halep’e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus’a 40 kilometre, doğuda Kobani’ye 65 kilometre, batıda ise Bab’a 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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