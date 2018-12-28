Menbic'de son durum ne, şu ana kadar kim ne dedi?

TSK ve vekaleti altındaki cihatçı grupların operasyon hazırlığı yaptığı Suriye’nin Menbic kentinde önemli gelişmeler yaşandı. YPG, “Suriye hükümetini çekildiğimiz bölgelerde, özellikle Menbic’de, Türkiye’nin saldırılarından koruması için kontrolü sağlamaya davet ediyoruz” dedi. Ardından Suriye ordusu 6 yıl sonra Menbic’e girdi. Rusya’dan ‘memnuniyet’ açıklaması geldi. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası Türkiye destekli binlerce cihatçı Menbic sınır hattına sevk edilmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da “Menbic ilçesine harekat hazırlığı yapılıyor” demişti. Bugünkü gelişmelere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk yorumu, “Suriye Menbic’e yönelik psikolojik çalışma içinde” şeklinde oldu. Erdoğan, “ortada kesinleşmiş bir şey yok” dedi.

AÇIKLAMALARIN KRONOLOJİK SIRALAMASI

Menbic'e ilişkin şu ana kadar yapılan açıklamaların kronolojik sıralaması şöyle:

YPG: SURİYE ORDUSUNU MENBİC'İ KORUMAYA DAVET EDİYORUZ

Türkiye'nin Bab, Azez, Cerablus ve Afrin'de yaptığını Menbic'de de tekrarlayarak Suriye'nin kuzeyini işgal etmeye ve halkını yerinden etmeye çalıştığını söyleyen YPG, Menbic'den daha evvel çektiği güçlerini, Fırat'ın doğusunda IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşa aktardığını duyurdu. YPG, "Bununla bağlantılı olarak, aynı yurdu, ulusu ve sınırları korumakla mükellef olduğumuz Suriye hükümeti güçlerini, Menbic başta olmak üzere boşalttığımız yerlerde hakimiyetini sağlamaya ve bu bölgeleri korumaya davet ediyoruz" dedi.

SURİYE ORDUSU: MENBİC'E GİRDİK

Çağrının hemen ardından Suriye ordusunun harekete geçerek Menbic'e girdiği ve Suriye bayrağı diktiği belirtildi.

Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) göre Suriye ordu sözcüsünün açıklamasında "Ordumuzun ülkenin her karış toprağında devletin egemenliğini kurma ulusal sorumluluğu ve Menbic sakinlerinin çağrısı üzerine askerlerimiz kente girmiş ve bayrağı göndere çekmiştir” denildi.

Açıklamada "Ulusal egemenliğin korunması için tüm Suriyelilerin çabalarını birleştirmesi gerektiği" ve "Ordunun teröristleri ezme ve tüm işgalcileri yenme kararlılığında olduğu" belirtildi.

RUSYA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Menbic'in kontrolünün Suriye hükümetine geçmesini onaylayıp onaylamadıkları sorusu karşısında, "Elbette (onaylıyoruz). Kuşkusuz ki bu, (Suriye'deki) durumun istikrar kazanması bakımından olumlu bir adım" dedi.

Peskov ayrıca, "(Suriye'de) hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerin genişlemesi, şüphesiz ki pozitif bir eğilim" diye ekledi. Peskov, YPG'nin, Menbic'e girmesi için Suriye hükümetine yaptığı çağrının, yarın üst düzey Türkiye heyetinin Moskova'ya gerçekleştireceği ziyarette ele alınacağını da belirtti.

ERDOĞAN: KESİNLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise "Suriye psikolojik bir çalışma içinde, kesinleşmiş bir şey yok" dedi. "Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Yarın sabah heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanının riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar" şeklinde konuştu.

CİHATÇILAR, MENBİC HATTINA SEVK EDİLMİŞTİ

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklaması sonrası TSK'nin desteklediği cihatçı gruplar, hafta başında Menbic sınır hattına sevk edilmişti. Bu gelişme sonrası, kentin batısında yer alan Rusya-Suriye koordinasyon merkezi yeniden inşa edilmiş ve buradaki Suriye ordusu güçlerine takviye yapılmıştı.

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MENBİC NERESİ?

Fırat nehrinin batısında yer alan Menbic, 2016 yılında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınmıştı. 2012 yılında ÖSO’nun, 2014 yılında ise IŞİD’in eline geçen 80 bin nüfuslu Menbic, güneyde Halep’e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus’a 40 kilometre, doğuda Kobani’ye 65 kilometre, batıda ise Bab’a 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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