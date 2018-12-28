28 Aralık 2018 11:44
Ekonomik güven endeksi bir yılda 20,1 puan geriledi
Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye yükseldi. Ancak geçtiğimiz yılın aynı ayında bu rakam 95,3’tü.
Grafik: AA
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, geçen aya kıyasla yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye çıktı.
Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.
Aralık ayında reel kesim güven endeksi 97,7'ye, hizmet sektörü güven endeksi 81,5'e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4'e yükseldi. Tüketici güven endeksi 58,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4'e geriledi.
Ekonomik güven endeksi geçtiğimiz yıl aralık ayında 95,3’tü. (AA)