Sacramento, Lakers'ı Bogdanoviç'in son saniye basketiyle yendi
NBA'de Sacramento Kings, LeBron James'ten yoksun Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanoviç'in son saniye üçlüğüyle yendi.
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NBA'de Sacramento Kings, Los Angeles Lakers'ı Bogdan Bogdanoviç'in son saniyede kaydettiği üçlükle 117-116 mağlup etti.
LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta genç Lakers kadrosu son periyoda 13 sayı önde girmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Kenardan gelerek 30 dakika süre alan eski Fenerbahçeli Bogdanoviç, bitime 0.8 saniye kala maç kazandıran basketi attı. Bogdanoviç, 16'da 9 isabetle 23 sayı kaydetti. Lakers'ta Kyle Kuzma'nın 33 sayısı yeterli olmadı.
WARRIORS ÜST ÜSTE 2. KEZ YENİLDİ
Lakers yenilgisi sonrası Portland Trail Blazers'ı konuk eden Golden State Warriors, uzatmaya giden maçı 110-109 kaybetti ve üst üste ikinci yenilgisini aldı. Maç kazandıran üçlüğü atan Damian Lillard, 21 sayı atarken sahanın yıldızı Yusuf Nurkiç, 27 sayı 12 ribaunt 4 asistle oynadı.
HARDEN'DAN 45 SAYI
Houston Rockets, sahasında Boston Celtics'i 127-113 yenerken ligin sayı kralı James Harden 45 sayıyla yıldızlaştı. Houston Böylece 34. maçında 19. galibiyetini aldı ve eksiklerine rağmen çıkışını sürdürdü.
Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Milwaukee Bucks-New York Knicks 112-96 * Utah Jazz-Philadelphia 76'ers 97-114. (SPOR SERVİSİ)