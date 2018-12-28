28 Aralık 2018 09:50
Stajyer öğrenci tacize maruz bırakıldı: Tacizciye 5 yıl hapis cezası
İzmir'de, otelin teknik servis müdürü Ahmet S., stajyer öğrenciye cinsel tacizde bulundu, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: DHA
İzmir’de turizm ve otelcilik bölümünde okuyan Y.A., yaklaşık 5 ay önce, Konak ilçesinde bulunan otelde zorunlu staj yapmaya başladı.
Y.A., otelin teknik servis müdürü Ahmet S.'nin tacizine uğradı.
Öğrenci Y.A., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ahmet S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianame, İzmir 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek Ahmet S. hakkında dava açıldı.
Davanın dün görülen son duruşmasında, Ahmet S.'ye ‘vücut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. (İzmir/DHA)