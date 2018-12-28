28 Aralık 2018 09:42Son Düzenlenme Tarihi: 28 Aralık 2018 10:40
Yoğun yağış nedeniyle yollar ulaşıma kapandı
Van, Muş, Bitlis, Sivas ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle yüzlerce yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor
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Fotoğraf: AA
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 671 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta da 258 köy yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 264 mahalleye ulaşımın sağlanamadığı, ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi.
Muş'ta kar yağışı nedeniyle 75 köye ulaşım sağlanamıyor.
Hakkari genelinde 200 mezra ve 92 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sivas merkezde 18, ilçelerden Divriği'de 15, Doğanşar'da 4, Gölova'da 12, Gürün'de 34, Hafik'te 8, İmranlı'da 70, Kangal'da 28, Koyulhisar'da 7, Suşehri'nde 15, Ulaş'ta 2, Yıldızeli'nde 3 ve Zara'da 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. (HABER MERKEZİ)