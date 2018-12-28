Avcıların vurduğu dağ keçisini köylüler tedavi ediyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için avlanması yasak olan dağ keçilerine yönelik avcıların saldırıları devam ediyor. Dersim Mazgirt ilçesi Kalearkası köyünde yaşayan Saniye ile Cemal Oktay çifti, yaklaşık 1 ay önce hayvanlarını otlattığı kırsal bir bölgede avcılar tarafından yaralı halde bırakılan bir dağ keçisini buldu. Çift, arka sağ bacağından yaralanan ve yürüyemez halde olan dağ keçisini kucaklayarak köye getirdi.

TEDAVİ EDİLİYOR

Oktay çifti, keçinin tedavisinin yapılması için Dersim İl Çevre Orman Müdürlüğü’ne haber verdi. Bunun üzerine Orman Müdürlüğü yaralı dağ keçisinin tedavi edilmesi için bir ekip gönderdi. Dağ keçisinin tedavisini yapan ekip, sağlıklı ve doğal yaşamından koparmamak için keçinin tedavisini Oktay çiftinin sürdürmesini istedi. Oktay çifti de, dağ keçisinin tedavisini köyde sürdürmeyi kabul etti.

SAĞLIĞINA KAVUŞTUKTAN SONRA BIRAKILACAK

Oktay Çifti, yarası henüz iyileşmeyen dağ keçisini kırsal bölgelerden topladıkları ot ve evdeki yem ile besliyor. Günde iki kez yarasını ilaçla tedavi eden Oktay çifti, dağ keçisinin kendilerine ve köye alıştığını belirterek, keçinin dışarıya salsalar dahi gezdikten sonra tekrar ahırda kendisine ayrılan yere gittiğini belirtiyor. Oktay çifti, dağ keçisini, iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakacak.

‘TEDAVİSİ İYİYE DOĞRU GİDİYOR’

Yaralı dağ keçisinin durumuna ilişkin konuşan Cemal Oktay, dağ keçilerinin Alevi inancında kutsal görüldüğünü, bu nedenle de çok sevilen bir hayvan olduğunu belirterek, bu nedenle her zaman dağ keçilerini koruma altına aldıklarını vurguladı. Oktay, yaralı dağ keçisinin tedavisinin iyiye doğru gittiğini belirterek, tamamen sağlığına kavuşması halinde doğasına bırakacaklarını ifade etti.

‘BÖLGEDE AVCILIK YASAKLANSIN’

Dağ keçilerinin zorlu kış koşullarına dayanıklı olduğunu sözlerine ekleyen Oktay, özelikle kutsal olarak gördükleri dağ keçilerin avlanılmasına tepki göstererek, bölgede avcılığın yasaklanmasını, keçileri avlayanlara gereken cezaların verilmesini istedi. (Dersim/MA)