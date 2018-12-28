28 Aralık 2018 08:08
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Aralık 2018 15:29

Cumhurbaşkanı, yardımcılarına ve bakanlara kıyak geçti!

Bakanlığa ve cumhurbaşkanı yardımcılığına atananlara çifte ödeme yapılacak. Bakanlığa atananların emeklilik ve yaşlılık aylıkları kesilmeyecek.

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Cumhurbaşkanı, yardımcılarına ve bakanlara kıyak geçti!

Fotoğraf: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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    Çağrı SARI
    İstanbul

    Emekliliği yaşa takılanlara emekli maaşı çok görülürken, bakanlığa ve cumhurbaşkanı yardımcılığına atananlara çifte ödeme yapılacak. Bakanlığa atananların emeklilik ve yaşlılık aylıkları kesilmeyecek. Erdoğan kendi yanındakilere bu jesti yaparken emeklilikte yaşa takılanlara kapıyı kapatması yeni bir tartışma yarattı. Zira mağduriyet yaşayanlar için “Erken emekli olacak gidecek başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz” demişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Erdoğan’ın sözlerini anımsatarak “Bu hakkı yaşa takılan yurttaşlarımıza değil, kendisi tarafından cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanlara veriliyor olması, iktidar partisinin kimden yana olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

    Buna göre, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek. Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığına bağlanacak.

    BAKAN YARDIMCILARI DA DÜZENLEMEDEN YARARLANACAK

    Söz konusu kararname ile görevlerine atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazanan bakan yardımcıları da talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı alacak.

    CHP Grupbaşkan vekili Özgür Özel ise Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanların taleplerini görmezden geldiğini hatırlatarak şöyle konuştu: Bugün Resmi Gazete’ye baktığımızda, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı yardımcılarına, bakanlara ve bakan yardımcılarına emeklilik ve yaşlılık aylığının bağlanabilmesi, ve bağlanmışsa bu aylıkların kesilmemesi için bir kararname çıkardığını görüyoruz.

    İKTİDAR PARTİSİNİN KİMDEN YANA OLDUĞU BELLİ

    Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için “hem erken emekli olacak hem çalışacak, yani çift dikiş” ifadesini kullanan bir siyasi partinin genel başkanının, bu hakkı yaşa takılan yurttaşlarımıza değil, kendisi tarafından cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları veriyor olması, iktidar partisinin kimden yana olduğunu ortaya koymaktadır. Büyük bir bölümü özel sektörden ya da bürokrasiden gelen bu bakanların geçinmek için emekli maaşına ihtiyacı olmadığı da ortadadır. Ancak, asgari ücret için 2 bin 20 TL’yi reva gören Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, hakkı olmasına karşın emeklilikte yaşa takılanlara ve diğer vatandaşlarına vermediği bir hakkı kendi kaymak tabakasına vermesi kabul edilemez.

    İktidar partisine muhalif olan ilçelerde yaşayan vatandaşları “kaymak tabaka” olarak niteleyen bir siyasi partinin genel başkanının, devletin kaynaklarını haksız bir biçimde kendi ekibi için harcaması da etik olarak doğru değildir.

    Bu düzenlemenin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin konusu dahilinde olup olmadığı da tartışmalı bir nokta olarak ortadadır.

    ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili "Bir kesimi mutlu etmek adına ülkemizin tüm dengelerinin bozulmasına müsaade edemeyiz. Sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim? Yıllık maliyetin tek tek dile getiren Erdoğan “Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı gözönüne alındığında bu rakam toplamda 750 milyar lirayı buluyor” demişti.

    ‘ÇİFT DİKİŞ!’

    Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar için sarf ettiği “fırsatçı” ifadesi de ayrıca tartışma yaratmıştı: Erdoğan şöyle demişti: Öyle şeyler oluştu ki bir taraftan ekonomik kurtuluş savaşının verildiği dönemde fırsatçılar türedi. Onlar domates, patates, biber, çocuk bezi, ekmek, un stokçuluk yapılarak fırsata dönüştürülürken bir taraftan da bunlar türedi. Ne olacak? Erken emekli olacak gidecek başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz.

    700 BİN MAĞDUR

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kapıyı kapatırken, İktidar ortağı MHP ısrar ettiği EYT yasasından geri adım atmıştı. Meclisteki diğer siyasi partiler de ETY Mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesinden yana. ETY Mağdurlarına göre yasa çıkarsa 4 milyon kişi değil 700 bin kadar emekli yararlanacak Ayrıca, Emeklilikte yaşa takılanlar yıllık maliyetinin de iddia edildiği gibi 26 milyar lira değil, 8-10 milyar lira civarında olduğunu öne sürüyor.

     

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