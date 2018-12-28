28 Aralık 2018 08:07
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Aralık 2018 09:37

New Yorkluları heyecanlandıran mavi ışığın kaynağı trafo patlaması

New York semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.

New Yorkluları heyecanlandıran mavi ışığın kaynağı trafo patlaması

Fotoğraf: Simin Liu/AA

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    ABD'nin en büyük kenti New York semalarında akşam saatlerinde sıra dışı bir mavi ışık belirdi.

    Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerini meraklandırdı.

    Aynı saatlerde Queens'te elektrik kesintisi yaşandı.

    New York

    Fotoğraf: Simin Liu/AA

    New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

    Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi. (New York/AA)

    New York

    Fotoğraf: Chan Bekti/AA

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