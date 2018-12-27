İstanbul Havalimanına taşınma tarihi 3 Mart olarak belirlendi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan taşınma tarihinin 3 Mart 2019 olarak belirlendiği açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre, DHMİ tarafından 27 Aralık'ta ilgili kurumlara ve sektör şirketlerine "DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Dairesi Başkanı Cengiz Kurt" imzalı bir yazı gönderildi. Yazıda 30-31 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına yapılması planlanan taşınmanın 3 Mart 2019 olarak belirlendiği belirtildi. İlgili yazıda ertelenme nedenleri de yer aldı.

İstanbul Havalimanı'na taşınma Mart ayına ertelendi

Söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi: Bahse konu hususa ilişkin Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme neticesinde 29 Ekim 2018 tarihinde işletmeye açılan İstanbul Havalimanına paydaşlar tarafından başlatılan taşınma işlemine devam edilmesi, bu süreçte THY A.O.'nun hava trafik usulleri çerçevesinde belirlenmiş sayıdaki entegrasyon seferlerine İstanbul Havalimanında devam etmesi Atatürk Havalimanındaki operasyonun İstanbul Havalimanına taşınmasının tamamlanmasına ilişkin detayların tarihi bilahare duyurulacak olan ilk ORAT toplantısında görüşülerek karara bağlanması ve İstanbul Havalimanının tam kapasite ile işletmeye geçiş tarihinin Valilik yazısı dikkate alınarak 03 Mart 2019 tarihine ötelenmesi uygun değerlendirilmiştir. (HABER MERKEZİ)