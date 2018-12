Trump, Irak'taki ABD askerlerinin kimliğini ve konumunu deşifre etti

Irak’taki ABD askerlerini ziyaret eden Donald Trump, deniz piyadeleriyle olan videosunu Twitter’dan paylaştı. Trump bu paylaşımıyla gizli özel kuvvetler görevlilerinin yerlerini ve yüzlerini deşifre etti.

Newsweek’e konuşan Savunma Bakanlığı yetkilileri, özel Seal ekiplerine mensup askerlere dair bilgilerin her zaman gizli tutulduğunu söyledi. Ülkenin başkanı ve aynı zamanda Başkomutanı olarak Trump’ın bu gizliliği ortadan kaldırma hakkı var ancak stratejik bölgelerde görevleri halen süren askerlerin bu şekilde deşifre edilmesi pek rastlanan bir durum değil. Bu tip buluşmalar, kamuoyuna açık hale getirilirken genellikle ekibin yüzleri bulanıklaştırılıyor. Trump’ın yayınladığı video ise böyle değil.

Uzun süredir ABD’nin dış ülkelerdeki askerlerini ziyaret etmediği için eleştirilen Trump, Noel’in ertesi günü Irak’a gitti. Trump burada isminin Kyu Lee olduğunu söyleyen takım lideri ile ‘selfie’ çekti

Trump, ziyaretine ilişkin Twitter mesajında “Melania ve ben, Irak’taki Al Asad Hava Üssü’nde bulunan muhteşem askerlerimizi ziyaret etmekten onur duyduk. TANRI ABD’Yİ KORUSUN” dedi.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1