27 Aralık 2018 18:27
HDP Pazarcık İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf: MA
Sosyal medya paylaşımları gerekçesi ile gözaltına alınan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya hesabından "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla bugün (27 Aralık) evine yapılan baskınla gözaltına alınan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Murat Güvenç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenç, savcılıktan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Güvenç’i adli kontrol şartı koyarak serbest bıraktı. (Maraş/MA)
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