Hayvan ve et ithalatına son 8 yılda 8 milyar lira ödendi

Et ve Süt Kurumunun (ESK) canlı hayvan ve et ithalatının son sekiz yılına ilişkin açıkladığı rakamlar Türkiye’nin ithalat gerçeğini ortaya koydu.

2010 yılından itibaren son sekiz yılda Türkiye, 1 milyon 485 bin 298 adet büyükbaş, 406 bin 821 adet küçükbaş olmak üzere toplamda 1 milyon 892 bin 119 canlı hayvan ithalatı gerçekleştirdi. Türkiye’nin canlı hayvan ithalatı için ödediği paranın miktarı ise 6 milyar 215 milyon 213 bin TL oldu. Karkas ve kemiksiz et ithalatıyla birlikte ödenen para toplamda 7 milyar 919 milyon 549 bin lirayı (eski parayla 7 katrilyon 919 trilyon 549 milyar TL) buldu.

'PARAMIZ VAR Kİ İTHAL EDİYORUZ ANLAYIŞI'

İhtalat miktarını yorumlayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “İthalat sevdalıları ve ‘Paramız var ki ithal ediyoruz’ anlayışına sahip bakanları nedeniyle tarım ve hayvancılık ülkesi Türkiye’nin düştüğü durum ortadadır” dedi.

'HER YIL ARTAN ORANDA İTHALAT GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

“Samanı dahi ithal etmekten utanç duymayanlar, bundan kendilerine paye çıkarmaya çalışanlar nedeniyle Türkiye hızla uçuruma sürükleniyor" diyen Sertel şöyle devam etti:

"Nüfusu ve yüzölçümü bizden kat be kat küçük ülkelerden canlı hayvan ve et ithal ediyoruz. Her yıl artan oranlarda ithalat gerçekleştiriyor. ESK yetkililerine son 10 yılın ithalat sayısı ve rakamlarını sordum. Son 8 yılı paylaşmışlar ancak son 8 yıldaki para dahi dudak uçuklatan cinsten. 2010 yılından günümüze Brezilya, Uruguay, İrlanda ve Fransa gibi ülkelerden büyükbaş, küçükbaş canlı hayvan, karkas ve kemiksiz sığır eti ithalatına ödenen para 7 milyar 919 milyon 549 bin liradır.”

'ÜLKE ÇİFTÇİSİ PARA KAZANAMADIĞI İÇİN HAYVANLARINI SATIYOR'

Ülke çiftçisinin girdi maliyetlerinin yüksekliği yüzünden para kazanamadığı, ineklerini sattığı bir durumda yerli üreticiyi desteklemesi gereken hükümetin, yabancı çiftçileri kalkındırdığını ifade eden Sertel, “Tarım Bakanı, şimdi çıksın bu rakamları da yorumlasın, ‘Paramız var ithal ediyoruz’ desin” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)

