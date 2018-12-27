27 Aralık 2018 18:42
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Aralık 2018 18:57

28 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiği iller

Kar yağışı nedeniyle 28 Aralık Cuma günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

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28 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiği iller

Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

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    Soğuk hava tüm yurda hakim olmaya devam ederken kar yağışının etkili olduğu bazı kentlerde okul tatilleri devam ediyor.

    Van'ın Başkale ilçesinde, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, Gümüşhane'de ve Bingöl'ün merkez ile 6 ilçede okullar yarın tatil edildi.

    VAN

    Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçede eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

    ADIYAMAN

    Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

    İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 28 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile Alancık, Yarpuzlu, Pınarbaşı, Serince, Balkaya ve Sakız köy ilkokullarının tatil edildiğini bildirdi.

    ARDAHAN

    Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, "Bölgemizde yoğun kar yağışı mevcut. Bazı köy yollarımız kapandı. Dolayısıyla bu durum eğitimi olumsuz etkiliyor. Kar yağışının devam etmesinden dolayı, yarın tüm il geneli okullarımızın tamamında eğitime ara verdik." dedi. Çerkezoğu, eğitim öğretimin 31 Aralık Pazartesi günü yeniden başlayacağını bildirdi.

    BİNGÖL

    Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da bugün ve yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

    GÜMÜŞHANE

    Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.

    Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuk ve buzlanma ile kar yağışı beklenmesi sonucu herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla yarın, tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ile kurumların tamamında eğitim öğretime ara verileceği belirtildi.

    Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    KARAMAN

    Karaman'da da olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanmanın ulaşıma engel olabileceği belirtilerek, Karaman merkez ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 28 Aralık'ta eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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