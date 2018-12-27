27 Aralık 2018 16:11Son Düzenlenme Tarihi: 27 Aralık 2018 16:17
Suudi Arabistan'da kabine değişikliği
Suudi Arabistan'da kabine değişikliği yaşandı. Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr de görevden alınanlar arasında yer alıyor.
Fotoğraf: ABD Dışişleri Bakanlığı/Wikimedia Commons
Suudi Arabistan'da kabine revizyonu kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı bakanlar değişti
Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'in yerine İbrahim el Assaf getirildi. (DIŞ HABERLER)
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