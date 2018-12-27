Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhtarlar toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yu hedef aldı. Kılıçdaroğlu’ya "Sen benim cumhurbaşkanım değilsin," sözlerinden dolayı tepki gösteren Erdoğan, "Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim" dedi.

Belediye başkanlarının, valilerin ve kaymakamların muhtarların emrinde olduğunu ifade eden ve bu konuda talimat verdiğini belirten Erdoğan muhtarlara, “Varsa şikayetlerinizi önünüzde duran formalara yazın" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim,ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim.

Sen, yüzde 52,6'ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ettiğin için bir yaraya merhem olmadın. 31 Mart'ta da olamayacaksın. Seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 52,6'lık bir desteği meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için işte adamlarını ne yapıyor, 'dökülün sokaklara' diyor. Ama 15 Temmuz gecesinde de tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınıyor ve o darbe girişimini tüm gece orada kahvesini yudumlayarak geçiriyor."

Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart'ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek.

Belediye başkanlarına tavsiye ediyorum. Şehrinizde bir tane mağdur varsa yaptığınız diğer işlerin hiçbir anlamı kalmaz. AKP'li belediye başkanlarımız sizin emrinizdedir. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu toplantı var ya buradaki bir defa şu sizlere dağıtılan formlara şikâyetlerinizi yazın. Kaymakamlar aynen sizin emrinizdedir. Ben bunu belediye başkanlarımıza bu talimatı verdiğim gibi, kaymakamlarımıza da verdim. Vermeye de devam edeceğiz. Valiler de buna dahil. Çünkü biz, bu milletin efendisi değiliz. Biz bu milletin hizmetkarıyız. (HABER MERKEZİ)