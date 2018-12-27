‘Yerel seçimler mücadele imkanı yaratıyor’

CHP, Emek Partisi ve Tüm Tokatlılar Derneği tarafından Sancaktepe’de “Kriz ve Kapitalizm, Yerel Seçimlere Giderken Mücadele Olanakları” konulu panel düzenlendi. Panelde, Evrensel Gazetesi yazarı Bülent Falakaoğlu, Yazar-Psikiyatrist Cemal Dindar, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı Özgen Nama konuştu.

Evrensel yazarı Bülent Falakaoğlu, Türkiye’nin emperyalizme bağımlı olduğunu belirterek, “AKP hükümetinin ekonomik programı daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizliği körükler. Üretime değil, tüketime yönelik bir ekonomi var. Şimdi tüketim de azalıyor. Kriz 2019’da da derinleşerek sürecek. Döviz kurunun Eylül ayında yükselişi tek başına Rahip Brunson krizi ile açıklanamaz” dedi.

'İŞÇİ VE EMEKÇİLERDE ÖFKE BİRİKİMİ VAR'

“Kapitalizmde aşırı üretim yapılır ve bu üretim piyasada tüketilemeyince krizler doğar” diyen Falakaoğlu, “İşsizlik hızla artıyor. Resmi rakamlara göre 4 milyon işsiz var. Gerçek rakam 5-6 milyondan aşağı değil. Yoksulluk feci boyutta. AVM’ler bile kapanıyor ya da büyük borç bataklarında” dedi.

Krizin aynı zamanda mücadele olanağı da yarattığını söyleyen Falakaoğlu, “İşçi ve emekçilerde öfke birikimi var. Yerel seçimler bu öfke birikimini birleştirecek mücadele imkanları yaratıyor. Bu iyi değerlendirilmeli” diye konuştu.

'TEK ADAM REJİMİNE KARŞI BİRLEŞMELİYİZ'

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı Özgen Nama ise “40 yıl önce ülkenin nüfusu 40 milyon, canlı hayvan sayısı da 40 milyondu. Şimdi hayvancılık da bitirildi. Üretemeyince tüketici olursunuz. Alım gücü düşüyor. Zenginler zengin, yoksullar ise daha çok yoksullaşıyor. Ucuz işgücü çok ve işçiler ucuz çalıştırılıyor” dedi. “Tek adam rejimi hak ve özgürlükleri yok ediyor” diyerek konuşmasına devam eden Nama, “Tek adam rejimine karşı yerel yönetim seçimlerini fırsata çevirelim. Birleşmeliyiz” şeklinde konuştu.

Psikiyatrist-Yazar Cemal Dindar ise, “AKP bir 12 Eylül’ün bir sonucu. 12 Eylül’cüler, dinin resmi ideolojinin aracı haline gelmesine vesile oldu. Siyasal islamın yükselmesine yol açtı. Siyasal islamı yerel seçimlerde geriletebiliriz. Bu sonucu değiştirmek bizim elimizde. Kriz derinleşecek, işten atmalar sürecek iş cinayetleri, intiharları artacak. Biz topyekün bir karşı koyuşu örgütlemeliyiz. Bunun için bir araya gelmek önemlidir” dedi.

Panel soru ve cevaplarla sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)