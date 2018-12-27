Lüks makam aracı isteyen rektörden savunma: Abartılıyor, sanki Ferrari

Siirt Üniversitesi'nin Rektörü Murat Erman için, süper lüks araç ihalesine çıkıldı. 28 aylığına kiralanacak araç için tam 30 özellik sıralandı. Erman konunun gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada," Abartılıyor. Her rektörlükte var, sanki Ferrari" dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; özellikler arasında, “2017 ve daha üst model, Yabancı menşeli, siyah renkli, kilometresi 30 bini aşamamış, 4×4 dizel motor, 2000 cc, en az 190 beygir güç, start stop, ısıtmalı koltuklu, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre yapabilecek nitelikte ve 0-100 kilometreye 8.2 saniyede çıkabilen” kriterleri sıralandı.

Makam aracının sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıklı, dinamik süspansiyonlu, uzaktan kumandalı merkezi kilitli, immobilizer ve start-stop sistemi, enerji geri kazanım sistemi, hız sabitleme sistemi, verimlilik modülü ve elektromekanik direksiyonu olması gerektiği belirtildi.

Ayrıca uydu telefon ve Bluetooht bağlantısı, deluxe çift bölgeli tam otomatik klimalı, 4 kol tasarımlı çok fonksiyonlu deri direksiyon, ön ve arka park mesafe ölçer park sensörlü olarak tanımlanan aracın elektromekanik park frenli, elektrikli ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalı olması gerektiği ifade edildi.

13 Kasım'da çıkılan ihalenin şartnamesine göre, rektör makam aracını mesai dışında da kullanabilecek.

REKTÖR ERMAN: ABARTILIYOR, SANKİ FERRARİ

Siirt Üniversitesi’nin kiralamak için ihaleye çıktığı Audi A6'nın gündem olmasının ardından Sözcü'den Can Mumay'a konuşan Erman, “Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” dedi.

Otomobil için istedikleri koşulların abartıldığını savunan Erman, “Üzüldüm doğrusu devlet üniversitelerinde olan bir araç bu. Maliye Bakanlığı’nın onayı ile yapılmış bir işlem” ifadelerini kullandı.

REKTÖR: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, MALİYE BAKANLIĞININ OLURU İLE GENELDE KULLANILAN ÖZELLİKLER DİKKATE ALINDI

Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, makam aracı kiralama ihalesinde, aracın özelliği ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Üniversitemizin makam aracı ihtiyacını karşılamak amacı ile Maliye Bakanlığı'nın oluru ile ülkemiz üniversitelerinde genelde kullanılan makam aracı özellikleri dikkate alınmıştır" dedi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman için makam aracı ihalesinin şartnamesinde yer alan 'Aracın yabancı menşeli, siyah renkli, 4x4 dizel motor, 2000 CC, en az 190 beygir güç, start ve stop, ısıtmalı koltuklu, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre yapabilecek nitelikte ve 0-100 kilometreye 8.2 saniyede çıkabilen' kriterleri yer aldığı iddialarına yanıt verdi. Rektör Erman tarafından yapılan yazılı açıklamada, makam aracıyla ilgili yapılan haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında üniversitemiz tarafından kiralanan makam aracı ile ilgili olarak maksatlı bir şekilde doğru olmayan haberlere yer verilmiştir. Haber konusu ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Üniversitemizin makam aracı ihtiyacını karşılamak amacı ile Maliye Bakanlığı'nın 19 Ekim 2017 tarih ve 7863 sayılı oluru ile ülkemiz üniversitelerinde genelde kullanılan makam aracı özellikleri dikkate alınarak 11 Kasım.2017 tarihinde ihaleye çıkılmış ve araç kiralama gerçekleştirilmiştir. 31 Temmuz 2018 tarihinde yüklenici firmanın talebi üzerine sözleşme fesih edilmiştir. Üniversitemizin makam aracı ihtiyacını karşılamak üzere 13 Aralık 2018 tarihinde tekrar ihaleye çıkılarak aynı özelliklere sahip araç kiralaması gerçekleştirilmiştir.” (HABER MERKEZİ)