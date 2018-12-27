Ümraniye'de TIR'ın çarpması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

Ümraniye'de yaşanan iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İnkilap Mahallesi Küçüksu Caddesi, Yıldızeli Sokak'ta fabrika önüne yanaşmaya çalışan M.T.'nin kullandığı un yüklü TIR, sürücü geri manevra yaptığı sırada kendisine yol gösteren işçi Mustafa Yılmaz'a çarptı. TIR ile fabrikanın duvarı arasına sıkışan Yılmaz, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu ağır yaralanan Mustafa Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz'ın cansız bedeni yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü. (AA)