Suriye: BAE’nin Şam Büyükelçiliği bugün yeniden açılıyor

Arap ülkelerinin Suriye'de hükümetin zaferini kabul etme ve Beşar Esad yönetimiyle ilişkileri normalleştirme işaretlerinin ardından en somut adımın geldiği belirtildi. Suriye Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açacağını duyurdu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Bakanlık, yerel saatle 13.30'daki açılışı takip etmeleri için gazetecilere davette bulundu. BAE'den ilk etapta açıklama gelmedi. BAE’nin bu adımı, iç savaşın başlarında Suriye hükümetine karşı cihatçıları desteklemesi bakımından önem taşıyor.

'DİPLOMATİK ZAFER'

Reuters haber ajansı, BAE elçiliğinin açılmasının, 'Esad için diplomatik zafer' olduğu değerlendirmesini yaptı. BAE'nin Şam Büyükelçiliği, 2011'de Suriye ihtilafının başlamasından beri kapalıydı.

SIRADA ARAP BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİN İADESİ VAR

Arap Birliği de 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Bu ayın başında Arap Birliği'ne bağlı Arap Parlamentosu'ndan Suriye'nin üyeliğinin yeniden tesisi için çağrı geldi. Benzer çağrılar uzun zamandır Mısır devlet medyasında yer alıyordu. Nisan’da Arap Birliği'nin Mısırlı Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gheyt, Suriye'nin üyeliğinin askıya alınmasının 'alelacele alınmış bir karar' olduğunu ifade etmişti.

CİHATÇI CEPHENİN LİDERLERİ

Arap isyanları döneminde Suriye'de başlayan protestoların hızla cihatçı saldırılarına ve vekalet savaşına dönüşmesinde Suud-BAE cephesi önemli rol oynamıştı.

Bu cephe, Cenevre sürecinde Suriyeli muhalifleri temsil eden cihatçı ağırlıklı heyetin sponsorluğuna devam ediyor.

Savaşın gidişatının değişmesinde Rusya'nın Ekim 2015'te Esad yönetiminin davetine icabet edip Suriye'ye müdahil olması belirleyici rol oynamıştı.

BEŞİR ESAD’I ZİYARET ETMİŞTİ

Suud'un başını çektiği cephenin Esad yönetimine uzattığı zeytin dalının son örneği, 10 gün önce Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir'in Şam'a kısa bir ziyarette bulunup Esad ile görüşmesiydi.

Beşir, Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana Esad'ı ziyaret eden ilk Arap lider oldu. Ziyaret, Arap ülkelerinin Suriye ile ilişkileri normalleştirmesindeki ilk adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Ekim ayında Körfez medyasına 7 yıldır ilk kez röportaj verme jestinde bulunan Esad, Arap devletleriyle temel bir uzlaşı anlayışına vardıklarını duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)