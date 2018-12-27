Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ben serbest bırakıldı.

Karardan önce demokratik kitle örgütleri Dersim'de bir açıklama yapmıştı.

25 Aralık'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınan Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ben'in serbest bırakılması çağrısıyla Dersim'de açıklama yapıldı. Ben'in dosyasında gizlilik kararı olduğu için gözaltı gerekçesi bilinmiyor. 2 gündür Dersim'de gözaltında bulunan Ben'in bugün öğleden sonra hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İHD Dersim şubesinde yapılan açıklamaya EMEP, İHD, HDP ve SMF'de destek verdi. Açıklamayı yapan DEDEF yönetim kurulu üyesi Hasan Şen, doğasını, evini, mahallesini, deresini korumak isteyenlerin, haksız yere işten atılıp işini geri isteyen ve bunun için ses çıkaran herkesin AKP hükümetinin gözünde düşman halini aldığını ifade ederek "DEDEF başkanı Ali Haydar Ben Dersim'de Baraj ve HES'lere karşı çıktığı için, yanan yüzlerce hektar ormanı söndürmeye gittiği için, yayla yasaklarına karşı çıktığı için, Dersim’de 37/38' de yaşananları kamuoyuna duyurduğu, inanç ve dillerine sahip çıktığı, Dersim'de el konulmaya çalışılan Munzur Kültür ve Doğa festivalinin halkın olduğunu savunduğu ve her türlü antidemokratik uygulamalara karşı çıktığı için gözaltına alınmıştır. Federasyon Başkanımız Ali Haydar Ben’in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Açıklamaya katılan kurum temsilcileri de Ali Haydar Ben'in serbest bırakılmasını ve antidemokratik uygulamalara son verilmesi gerektiğini dile getirdi. (Dersim/EVRENSEL)