31 Aralık pazartesi günü tatil mi?

31 Aralık Pazartesi gününün resmi tatil olup olmayacağı internette yanıtı en çok aranan sorulardan biri oldu.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil ancak 31 Aralık için yarım gün ya da resmi tatil olarak bir tanımlama yok. Resmi kurumlardan bu yönde henüz yapılmış bir açıklama da yok.

Bu yıl 29-30 Aralık hafta sonuna denk geliyor. Salı gününe denk gelen 1 Ocak’ın da tatil olması nedeniyle çalışanlar, 4 günlük “köprü izin” kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor.

KANUNA GÖRE HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılıyor. Tatil günleri şöyle belirtiliyor:

“Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.”

2019’UN TATİL GÜNLERİ

23 NİSAN

Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan salı günü.

1 MAYIS

23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs var. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü çarşamba gününe denk geliyor. 1 Mayıs'ın en yaygın kutlandığı ülkelerden biri olan Türkiye'de işçi sınıfı, 1 Mayıs'ı ülkenin her yerinde düzenlenen mitinglerle, taleplerini haykırarak kutluyor.

19 MAYIS

Hafta sonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta ancak 19 Mayıs pazar gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı, 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü kutlanacak.

15 TEMMUZ

15 Temmuz tatili pazartesi gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI

Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta.

30 AĞUSTOS

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında cuma gününe denk geliyor. Böylece yaz sonunda 3 günlük bir izin imkanı ortaya çıkıyor.

29 EKİM

2019 yılında salı gününe denk gelen 29 Ekim tatili köprü izin ile 3 güne çıkabilecek. (HABER MERKEZİ)