Üniversitelerde 52 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşüyor 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkemizde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının devlet üniversitelerinde 52.1, vakıf üniversitelerinde ise 47.1 olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, üniversitelerdeki yabancı uyruklu öğrenci sayısının ise 125 bin 30 olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, “Özel ve vakıf Üniversitelerde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı nedir? Öğrenci başına düşen kitap sayısı nedir? Öğrenciler için sağlanan kapalı alan, yeşil alan öğrenci başına nedir, bu tanımlamalarda ülkemizde en iyi on üniversite ve son beş üniversite veriler ışığında hangileridir? Ülkemizde yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ve ülkelere göre dağılımı nedir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, devlet üniversitelerinde 3 milyon 427 bin 114 öğrencinin eğitim gördüğünü, öğretim üyesi sayısının 65 bin 834, akademisyen sayısının ise 137 bin 837 olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 52.1, akademisyen başına düşen öğrenci sayısının da 24.9 olduğunu bildirdi.

617 bin 913 öğrencinin eğitim gördüğü vakıf üniversitelerinde 13 bin 118 öğretim üyesi ve 23 bin 185 akademisyenin görev yaptığını belirten Bakan Selçuk, vakıf üniversitelerinde öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısının 47,1 öğrenci başına düşen akademisyen sayısının da 26.7 olduğunu belirtti.

Vakıf meslek yüksekokullarında 8 bin 665 öğrencinin öğrenim gördüğünü açıklayan Bakan Selçuk, bu okullarda 34 öğretim üyesi ve 339 akademisyenin görev yaptığını ifade etti. Bakan Selçuk vakıf meslek yüksekokullarında öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 254,9 ve akademisyen başına düşen öğrenci sayısının ise 25,6 olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de öğretim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileriyle ilgili olarak da 81 bin 706’sı erkek ve 43 bin 324’ü kız olmak üzere 125 bin 30 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğunu kaydetti.