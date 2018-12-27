Havalimanlarında yolcudan 1.5 avro güvenlik ücreti alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) işlettiği havalimanlarından dış hat uçuşlarında "3 avro" olarak belirlenen güvenlik vergisini, gelen talepler üzerine 1.5 avroya düşürecek.

DHMİ'nin daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu havalimanlarından dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren, yolcu başına "1 ile 3 avro" arasında güvenlik ücreti alınacağı belirtilmişti.

Havayollarının bilet fiyatlarına yansıtacağı güvenlik ücretiyle ilgili turizmcilerin, 3 avro olacak güvenlik ücretinin operatörler için ciddi bir mali yük getireceğini dile getirmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın güvenlik vergisini 1.5 avroya düşüreceği bildirildi.

Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon havalimanlarındaki dış hat yolcusu için belirlenen güvenlik ücreti her bir yolcu başına 3 avro olarak belirlenmişti. Bu ücret 1.5 avroya düşürülecek.

1 euro alınacak havalimanları şöyle: Adıyaman, Ağrı, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa GAP, Şırnak, Tekirdağ Çorlu, Tokat, Uşak ve Van. (HABER MERKEZİ)