YSK üyelerine 'görevi kötüye kullanma'dan suç duyurusu

Avukat İsmail Sami Çakmak, YSK Başkanı Sadi Güven ve diğer YSK üyeleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yasaklarından muaf tutulmasının Anayasa'ya ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a aykırı olduğu gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. YSK'nin Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olması nedeniyle seçim yasaklarından muaf tutulmasının seçimleri şaibeli bir hale getirdiğini suç duyurusunda belirten Çakmak, tüm siyasi parti temsilcileri seçim yasakları ile susturulup AKP Genel Başkanı olan Erdoğan'ın yasaklardan muaf tutulmasının seçimleri güvenilmez ve taraflı haline getirdiğini de ifade etti. Erdoğan'ın da bir seçmen olarak 298 sayılı Kanuna uyması gerektiğini vurgulayan Çakmak, söz konusunu kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Çakmak, YSK'nın aldığı bu karar ile bir kişiye ayrıcılık sağladığını söyledi. YSK üyelerinin aldıkları karar ile Erdoğan'ı suç teşvik ettiklerinin belirtildiği suç duyurusunda, YSK üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma ve azmettirme suçları nedeniyle kamu davası açılması talep edildi. (Ankara/EVRENSEL)