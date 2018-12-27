Ekrem İmamoğlu: İstanbul Ankara'dan yönetilemez

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptı. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye geldi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için "25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun. Bütün İstanbul'u kaymak tabaka yapsaydın ya. Bütün İstanbul'u kaymak tabaka yapacağına inanıyorum İmamoğlu'nun" dedi.

Ardından söz alan İmamoğlu, vaatlerini açıkladı ve "benim etrafımda kendiliğinden oluşan ve her geçen gün çığ gibi büyümekte olan büyük İstanbul ittifakı var" dedi.

'BÜTÜN İSTANBUL'U KAYMAK TABAKA YAPACAĞINA İNANIYORUM İMAMOĞLU'NUN'

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* İstanbul'u önetecek kişinin kavga değil bütün kenti kucaklaması lazım. Ekrem İmamoğlu böyle bir yapıya sahip mi? Evet. Örnek, Beylikdüzü yedi rengi orada tutan arkadaşımız, İstanbul’u seven arkadaşımız. İstanbul için yapacağımızı çok şey var.

* İstanbul'u yönetmek için bilgiye, birikime ve deneyime ihtiyaç var. Bu 3 özellik de Ekrem İmamoğlu'nda olduğu için onu aday gösterdik.

* Çalışanların vaktinin büyük bir çoğunu trafikte geçirdiği bir yerdir İstanbul. Bu tablonun değişmesi lazım.

* İstanbul aynı zamanda tarihi, doğası ve kültürü yağmalanan bir kenttir. Bunu düzeltmek zorundayız. Bu tarihi görevi üstlenen kişinin de ciddi sorumlulukları vcardır. İstanbul'u Fatih yağmalansın diye almadı, yeşillikleri yok edin, beton İstanbul'a dönüştürün diye almadı; gelecek kuşaklara güzel bir İstanbul verin diye aldı.

* Zaman zaman eleştirirler, Kadıköy'ü, Beylikdüzü'nü Sarıyer'i kaymak tabaka diye eleştirirler. 25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun. Bütün İstanbul'u kaymak tabaka yapsaydın ya. Bütün İstanbul'u kaymak tabaka yapacağına inanıyorum İmamoğlu'nun.

* Sayın Ekrem İmamoğlu size inanıyor ve güveniyoruz. 5 yıl içinde İmamoğlu'nun İstanbul'da tarih yazacağına inanıyorum. Bütün İstanbul oy versin vermesin, 'İşte belediye başkanım diyecek.

'BENİM ETRAFIMDA İSTANBUL İTTİFAKI VAR'

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Bugün tarihi bir gün. Burada hep birlikte tarihi yolculuğa çıkıyoruz. Bu güzel şehir İstanbul için zafere ulaşacağız. Kazanan İstanbul ve tüm hemşirelerimize olacaktır.

* Bu muhteşem kentte hayat, epeyce bir süredir akıl, sağduyu ve uzlaşmayı reddeden bir yönetim anlayışıyla tam bir kaosa çevrildi. Bu kent, içinde yasayanların hayat kalitesini mahveden bir kabusa dönüştürüldü. Doğası tahrip edildi. Kaynakları hoyratça yağmalandı. İnsanları kapalı mekanlara hapsedildi. Ayrıştırıldı, kutuplaştırıldı. İstanbul böyle devam edemez. Böyle yönetilemez. İstanbul bu yolla bir dünya kenti olamaz.

* İstanbul tek basına bağımsız bir ülke olsaydı, dünyanın ilk 25-30 büyük ekonomisi arasında yerini alırdı. Bu yüzden, İstanbul Ankara’dan yönetilemez; yönetilemiyor. İstanbul, iradesi bağlı yöneticiler tarafından yönetilemez; yönetilemiyor. İstanbul eski model yöneticiler tarafından yönetilemez; yönetilemiyor. İstanbul günü birlik yönetilemez, yönetilemiyor.

* Bu şehir ancak, genç, dinamik, yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebilir. Ben İstanbul’u yeniden küresel iddia sahibi bir marka kent haline getirmek için adayım. İstanbulluların mutlu ve özgür olmaları için adayım.

* Ben Istanbul gibi devasa bir kenti yönetmeye talipsem, hem de "İstanbul’u herkesten daha iyi ben yönetirim." diye iddiamı yüreklice ortaya koyuyorsam, bunun nedeni benim etrafımda kendiliğinden oluşan ve her geçen gün çığ gibi büyümekte olan büyük İstanbul ittifakıdır... Her siyasi görüşten insanın bir araya geldiği İstanbul İttifakıdır.

* Evet, 5 büyük somut hedefim var:

1. İstanbul’un ulaşım ve trafik sorununu çözmek.

2. İstanbul’daki kent yoksulluğu ile mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak.

3. İstanbul’da doğru kentsel planlama ile çevre, imar ve deprem sorunlarını çözmek.

4. İstanbul’un işsizlik sorununu çözmek, yeni ekonomi ve yaratıcı endüstriler için İstanbul’u bir çekim merkezine dönüştürmek.

5. İstanbul’un yaşam kalitesini yükseltmek, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini, İstanbul’un tamamına yaymak.

* Peki bunları nasıl yapacağım?

5 Temel yönetim anlayışıyla…

- Her şeyden önce bir Kent Anayasası’yla… Toplumsal uzlaşmayla yazacağımız yeni

bir mutabakat belgesiyle.

- Kente özen ve insana saygıyla.

- Demokratik katılım ve ortak akılla.

- Sürdürülebilirlik ve inovasyonla.

- Yaşam kalitesi önceliği ile.

'MAHALLE MECLİSLERİ KURMAYI VAAT EDİYORUM'

* Mahalle meclisleri kurmayı, 961 mahalle muhtarını isin içine katmayı, yerel demokrasiyi ve demokratik katılımcılığı desteklemeyi vaat ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak projeler kadar demokratik süreçlere sahip çıkmanın da başarmanın ve barış içinde huzurla yasamanın olmazsa olmazı olduğuna inanıyorum.

* İnsanları çok büyük mesafelerde yolculuk yapmaya mahkûm ediyorsunuz. Trafik kaosu bu kentin kaderi değildir, olamaz. Trafiği çözeceğiz. (HABER MERKEZİ)