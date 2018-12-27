‘Yemen'deki katliamda Amerika'nın parmak izleri var’

Amerikan New York Times gazetesi, ABD'nin Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının kayıtlarına erişimi olduğunu ve Suudilerin ABD'nin doğru hedef konusunda verdiği tavsiyeleri görmezden geldiğini yazdı.

NYT'nin, 10 eski ve hala görevde olan ABD'li yetkiliye dayanarak, “Suudilere silah satışı, Yemen'deki katliamda Amerikan parmak izlerini bıraktı” başlıklı özel haber yayımladı.

Haberde, “4 bin 600’den fazla sivilin ölmesine yol açan hatalı hava saldırılarının yaşandığı Yemen’deki tüm hava savaşında Amerika'nın parmak izleri var” ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki iç savaş kapsamında düğünlere, camilere ve cenaze törenlerine yapılan hava saldırılarında Amerikan yapımı bombaların kullanıldığına dair bilgileri olmadığını öne sürdüğüne işaret edilen haberde, “Ancak eski bir üst düzey Dışişleri yetkilisi, ABD'nin Yemen'deki iç savaşın ilk günlerinden bu yana buradaki her hava saldırısı hakkındaki kayda erişimi olduğunu söyledi” ifadesine yer verildi.

Haberde Suudilerin ABD'nin yanlış hava saldırılarını araştırmaya yönelik girişimini de örtbas ettiği ve birçok saldırılmaması gereken yerlerin listesini görmezden geldiği vurgulandı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen eski Dışişleri yetkilisi Tom Malinowski, “En sonunda Suudilerin bizi dinlemeye istekli olmadıkları sonucuna vardık. Suudilere vurmamaları gereken hedeflerin kesin koordinatları verildi ama onlar vurmaya devam etti” ifadesini kullandı.

Haberde, tüm bunlara rağmen Amerikan ordusunun Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına yakıt, eğitim ve mühimmat vermeye devam ettiğine işaret edildi.

‘İÇ SAVAŞ SUUDİLER İÇİN STRATEJİK BİR FELAKET’

Haberde görüşlerine yer verilen Georgetown Üniversitesinden Prof. Daniel L. Byman, “Yemen'deki iç savaş Suudiler için stratejik bir felaket oldu. Yapılan hava saldırılarında Husilerin yenildiğine dair bir belirti yok. ABD, gücünü Yemen'de barış ve istikrarın desteklenmesi için kullanmalı. ABD müttefiklerini kendilerinden korumalıdır” yorumunda bulundu.

YENİDEN DÜZENLEME KOORDİNASYON KOMİTESİ TOPLANDI

Yemen hükümetine bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 16 Aralık'ta sonlanan İsveç'teki müzakerelerde kurulması kararlaştırılan ‘Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi’nin ilk toplantısı, BM'nin Hudeyde'ye gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde düzenlendi.

Toplantı, hükümet komitesi üyelerinin Hudeyde'ye ulaşmasının ardından kentteki BM binasında başladı.

Yemen hükümetini temsil eden heyetteki üyelerin, Hudeyde kentine, Husilerin mayınlardan temizlediği bölgelerden BM'e ait zırhlı araçlarla girdiği aktarıldı.

Husiler ile Yemen hükümet yetkililerin, Husilerin kontrolü altındaki Hudeyde kentinde ilk defa bir araya geldiği toplantıya basın mensupları alınmadı.

Söz konusu toplantıdan, Hudeyde'den çekilme konusunda farklı görüşlerin çıkması bekleniyor. (AA)