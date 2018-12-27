27 Aralık 2018 11:05
Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüs çarpıştı: 14 yaralı
Tokat'ta öğrenci servisi ile midibüsün çarpışması sonucu 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Tokat'ta Pınarlı ve Gazi Osman Paşa köyünden kent merkezine lise öğrencilerini taşıyan Musa Özer idaresindeki 60 S 0028 plakalı öğrenci servisi ile Osman Güzel yönetimindeki 60 H 0161 plakalı şehir içi yolcu taşıyan midibüs, Tokat-Niksar kara yolu Gaziosmanpaşa Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Tokat/AA)
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