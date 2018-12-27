Bakan Zümrüt Selçuk: GSS prim borçlarının gecikme cezaları silinecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yazılı açıklamasında, “Sağlık hizmetlerine erişemeyen hiçbir vatandaşın kalmaması hedefi ile başlatılan zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması 1 Ocak 2012 yılında hayata geçirilmiş olup bu tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Genel Sağlık Sigortası prim borçları olanlar için faizsiz ödeme uygulaması yapılacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Bu kapsamda birikmiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. 31 Aralık 2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleneceği için vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan bu imkanı kaçırmamasını tavsiye ediyorum.”

TESK: SİGORTA PRİMİ DÜŞÜRÜLSÜN

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise 2019 için sigorta priminin 182 lira artışla 882 liraya yükseldiğini belirterek, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükünün 2019'da hafifletilmesi önerisinde bulundu.

Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarın 2016'da 568 lira olan sigorta priminin 2017'de 613 liraya yükseltildiğine işaret eden Palandöken, 2018'de ise en düşük sigorta priminin 700 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Bu yıl yaşanan ekonomik dalgalanmadan en çok etkilenen kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu iddia eden Palandöken, “Sigorta primlerini düşürerek işçi maliyetlerini azaltıp daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekebiliriz” dedi. (AA)