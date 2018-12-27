ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri 7 Ocak'ta Pekin'de

ABD hükümetinden bir heyet Çinli yetkililerle ticaret görüşmeleri için 7 Ocak tarihinde Pekin'e gidecek.

South China Post'un haberine göre, Pekin'e gidecek ABD heyetine Trump'ın ekibinden Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish liderlik edecek. Heyette, Hazine Bakan Yardımcısı David Malpass da yer alacak.

Bu, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin 1 Aralık'ta Arjantin'de aldıkları kararlar sonrasında iki ülke yetkililerinin ilk yüz yüze görüşmeleri olacak.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, geçen hafta, ABD ticaret heyetinin ve Çinli muhataplarıyla, konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yaptıklarını açıklamıştı. (DHA)