İZBAN zam teklifini geri çekti, grev kararlılıkla sürüyor

Metehan UD

İzmir

Grevin devam ettiği İZBAN'da yönetim son olarak verdiği yüzde 26 oranındaki zam oranını geri çektiğini açıklarken işyeri baştemsilcisi Ahmet Güler, açıklanan rakamlarla kamuoyunun yanıltıldığı ve işçilerin düşmanlaştırılmaya çalışıldığını vurguladı.

İzmir'in kent için en önemli ulaşım ağlarından olan İzmir Banliyö Sistemi A.Ş.'deki (İZBAN) grevde 18. gününe girerken İZBAN yönetimi bu sabah yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada yüzde 26 oranındaki zam önerisinin Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı sonrası geri çekildiği bilgisi verildi.

Yönetim açıklamasında İZBAN işçilerine verdiğini iddia ettiği rakamlara da yer verdi. Açıklamaya göre toplamda yüzde 26 zam yapılan maaşlara göre, 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının, tüm hakları dâhil hesaplanmış ortalama net aylık gelirleri şu şekilde:

“Makinist 4 bin 152 TL, Tekniker 4 bin 136 TL, Teknisyen 3 bin 988 TL, İstasyon Operatörü, 3 bin 820 TL Gişeci - Veznedar, 3 bin 773 TL, Ofis Personeli 3 bin 694 TL.”

'150 TL ALTINA İMZALAMAYA HAZIRIM'

Grevdeki işçiler, İZBAN yönetiminin ortada bir matematik hatası olduğunu ifade ederek, bir kez daha kamuoyunu yanıltılmaya çalıştığını söyledi. Demiryol-İş İZBAN Baştemsilcisi Ahmet Güler “9 Aralık’ta İZBAN kamuoyuna yaptığı açıklamada 3 bin 435 TL'lik rakamlardan bahsediyordu. Nasıl oldu da yüzde 4'lük artışla bu rakam 4 bin 150 TL'lere ulaştı. İlk önce bunu açıklaması gerekiyor. Bizim hesaplamalarımız bu rakamlara ulaşmıyor. Bankamatikten çekmediğimiz paraları da çekmiş gibi gösteriyor” dedi.

‘İZBAN İŞÇİSİ DÜŞMANLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR’

Açıklanan rakamları imzalamaya hazır olduklarını dile getiren Güler şunları söyledi:

“Bütün işçileri İZBAN önüne toplayalım, her makinistin bankamatikten çekeceği maaşı 4 bin 152 TL hale getirsin, hatta ben 150 TL de kendim almayacağım, biz sözleşmeyi imzalayacağız, hemen makineleri çalıştıracağız. Yönetim ve Aziz Kocaoğlu, hem kendi işçisini hem de sendikayı kötülemek adına sürekli bu tür açıklamalar yapıyor ama tamamen gerçek dışı. Kendi yapmakla yükümlü olduğu şeyleri yapmayarak bizi düşmanlaştırmaya çalışıyor. Yaşananların sorumlusunun İZBAN işçileriymiş gösteriyor, halkı bizim üzerimize kışkırtmaya çalışıyor.”

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İzmir Banliyo A.Ş'deki (İZBAN) grev 17 günü geride bırakırken dün gece şirket bürokratları asgari ücrete yapılan zam üzerine yeni bir teklifte bulunmuş, yapılan toplantıda zam teklifi güncellenmişti. Geç saatlere kadar süren toplantı sonucunda İZBAN bürokratları yüzde 19 olan ortalama teklifini yüzde 26'ya çıkardı. Zam oranı ise yüzde 21 ile yüzde 32 arasında değişti. 2010 girişli işçiler en düşük teklifi alırken 2017-2018 girişli işçiler en yüksek teklifi aldı. Bu oranlara ikramiye ve diğer ekonomik haklar da dahil. Büyükşehir 85 gün olan ikramiyeyi ilk yıl 90, ikinci yıl için ise 95 gün yaptı. İşçilerin, vardiya ve sürüş tazminatları talebi ise yine kabul görmedi. İkinci yıl için verilen asgari ücret zammı artı enflasyon teklifi ise geri çekildi.

İZBAN İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

Demiryol-İş Sendikası bütün yan haklarla birlikte yüzde 34 zam talep ediyor. Sendikanın zam oranının içinde ikramiyenin, 85 günden kademeli olarak 112 güne çıkarılması, ilk defa sözleşmeye girecek olan sürüş ve vardiya tazminatları ve diğer sosyal haklardaki artış da bulunuyor. (HABER MERKEZİ)