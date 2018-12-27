Kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı

Türkiye'nin birçok kesiminde etkili kar ve tipi nedeniyle 40 yol güzergahı ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelindeki 40 yol güzergahında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Açıklamada saat 01.30 itibarıyla kapalı bulunan yol güzergahlar şöyle sıralandı:

“Şuhut-Başören, Akşehir-Yunak, Yunak-Konya-Eskişehir il sınırı, Argıthan-Kadınhanı, Konya-Beyşehir, Ayrancı-Erdemli, Tarasçı-Cevizli, Mersin-Karaman il sınırı-Güzeloluk, Boylu-Çağlayancerit, Elbistan-Gürün, Göksun-Geben, Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Geçitli-Yalnızçam arası, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi), Tirebolu-Doğankent-Kürtün, Yomra-Özdil, Sürmene-Beşköy-Bahçecik, Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi bitişi), Beşikdüzü-Sisdağı, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi başlangıcı), Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Ahlat-Karahasan, Adilcevaz-Adaksu, Malazgirt-Karahasan-Ahlat, Malazgirt-Adilcevaz, Erzurum-Tekman, Ağrı-Cumaçay-Kağızman, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Akşar-Gaziler-Erzurum-Kars il sınırı-Çakırbaba Geçidi, İmranlı-Karacaören, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Demirözü-Erzincan, Erzincan-Başköy Çayırlı, Erzincan-Başköy, Göle-Bozkuş-Selim, Kağızman-Cumaçay-Ağrı, Yalnızçam-Ardanuç, Akçay-Cumaçay.”

ELAZIĞ-DİYARBAKIR YOLUNDA ARAÇLAR YOLDA KALDI

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 85'inci kilometresinde kar nedeniyle bazı araçların kayması sonucu yol ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol açıldı.

5 İLDE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 ildeki 1622 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede yüksek ve kırsal kesimler başta olmak üzere bir süredir etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 1019 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye ve kara yolları ekipleri, il genelinde iş makineleri desteğinde yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DERSİM

Dersim’de d kent genelinde çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 39, ilçelerden Çemişgezek'te 5, Nazımiye'de 21, Hozat'ta 22, Ovacık'ta 32, Mazgirt'te 37, Pülümür'de 40 ve Pertek'te 26 olmak üzere toplam 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

ERZİNCAN

Erzincan'da da il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi dolayısıyla 283 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezinde 6, ilçelerden Çayırlı'da 20, İliç'de 35, Kemah'ta 25, Otlukbeli'nde 5, Kemaliye'de 45, Refahiye'de 100, Üzümlü'de 7 ve Tercan'da 40 olmak üzere toplam 283 köy yolu ulaşıma kapandı.

KARS

Kars'ta da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 1, ilçelerden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 6, Sarıkamış'ta 38, Susuz'da 6 köy yolu olmak üzere 54 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Yollardaki bazı sürücülerin de buzlanma ve kar sebebiyle güçlük yaşadığı kentte, okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı çocuklar da kar topu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.

ARDAHAN

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ardahan'da da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde tipi ve buzlanma görülen kentte Karayolları görevlileri, Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor.

AĞRI

Ağrı'da da etkili olan kar yağışı yüzünden 44 köy yolu ile irtibat sağlanamıyor.

Kentte karla mücadele ekipleri bu yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

SİVEREK’TE SU BASKINI: 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Urfa'nın Siverek ilçesinde geceden bu yana devam eden sağanak sırasında bir ahırı su basması sonucu 15 küçükbaş hayvan öldü.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hayriye Mahallesi'nde Sefer İrem'e ait bodrum katında bulunan ahır, yağmur suyuyla doldu. Sabaha karşı hayvanlarını yemlemek için ahıra giden İrem, durumu AFAD ve Jandarma ekiplerine bildirdi.

Komşularının yardımıyla küçükbaş hayvanlarının çoğunu ahırdan çıkarmayı başaran İrem'in 15 küçükbaş hayvanı ise telef oldu. İrem, sudan etkilenen bazı koyunlarını ise battaniyeye sarıp ısıtıcıyla kurutmaya çalıştı.

Besici İrem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece saatlerinde etkili olmaya başladığını belirterek "Bu gece 6-7 saat yağmur yağdı. Hayvanlara bakmak için uyandığımda su ahıra dolmuştu. Durumu AFAD ve Jandarmaya bildirdim. 12 kuzu ve 3 koyunum telef oldu." dedi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, suyu tahliye etti.

Öte yandan Şanlıurfa kent merkezinde ara ara yağmur etkili olurken Siverek ile Viranşehir ilçelerinde ise kar yağışı başladı. Ekipler, Viranşehir-Siverek kara yolunun kapanmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

ANTEP VE MARAŞ’TA UÇUŞLAR AKSADI

Geceden bu yana devam eden yağmur Antep’te de yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi.

Trafik polisleri, ulaşımda aksama olmaması için sürücüleri uyarıyor.

Yağıştan dolayı bazı uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı.

Maraş’ta yüksek kesimlerde kar yağışı, merkezde ise sağanak etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları hava yollarında aksama yaşanıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Kahramanmaraş Havalimanı'na saat 08.05'te yapılması planlanan uçak seferi de yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

SİVAS'TA 469 KÖY YOLU KAPANDI

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 469 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 26, ilçelerden Akıncılar'da 17, Altınyayla'da 6, Divriği'de 33, Doğanşar'da 18, Gemerek'te 1, Gürün'de 42, Hafik'te 17, İmranlı'da 78, Kangal'da 55, Koyulhisar'da 29, Suşehri'nde 33, Şarkışla'da 17, Yıldızeli'nde 32 ve Zara'da 65 olmak üzere 469 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Öte yandan il merkezinde de aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

ÇORUM, AMASYA VE KASTAMONU'DA 549 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Orta Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar nedeniyle Çorum'da 384, Kastamonu'da 101, Amasya'da ise 64 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapanan köy yollarının açılması için il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Karayolları Genel Müdürlüğü karlı ve buzlu yolları kullanan sürücülere uyarılarda bulundu.

“Aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunmalı,

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan yol kesimlerinde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araç sahipleri bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalı,

Karla mücadele araçlarının tipi nedeniyle kapanan veya kayarak yolu kapatan araçlara ulaşabilmeleri için sürücüler özellikle sol şeridi boş bırakmalı,

Kar ve buzla mücadele araçları görüldüğü zaman fazla yaklaşılmamalı ve sollama yapılmamalı çünkü aracın önündeki yolda kar temizlenmemiş olabilir ve yola serpilmekte olan tuz veya agrega araca zarar verebilir,

Özellikle rampalarda tır olarak tabir edilen ağır vasıtaların kayarak yolu kapatmalarına sıkça rastlanmaktadır. Bu durum 'kara yollarında karla değil tırla mücadele ediyoruz.' şeklinde özetlenebilir,

Bu nedenle sürücüler kış koşullarına göre araçlarının hızını, yükünü, görüş açısını, yol ve hava durumuna göre ayarlamalı,

Araç takip mesafesi arttırılmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmalı, şerit ihlali yapılmamalı,

Buzlanma olan kesimlerde çok daha tedbirli ve dikkatli olunmalı, hava, yol, araç ve psikolojik durumlar dikkate alınarak yorgun ve uykusuz yola çıkılmamalı,

Direksiyon başında cep telefonu ile görüşme, sigara içme gibi dikkati dağıtıcı davranışlardan kaçınılmalı ve görevlilerin ikazlarına uyulmalı.” (Ankara/AA)