Kar ve tipi nedeniyle 40 yol ulaşıma kapandı

Türkiye'nin birçok kesiminde etkili kar ve tipi nedeniyle 40 yol güzergahı ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelindeki 40 yol güzergahında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Açıklamada saat 01.30 itibarıyla kapalı bulunan yol güzergahlar şöyle sıralandı:

“Şuhut-Başören, Akşehir-Yunak, Yunak-Konya-Eskişehir il sınırı, Argıthan-Kadınhanı, Konya-Beyşehir, Ayrancı-Erdemli, Tarasçı-Cevizli, Mersin-Karaman il sınırı-Güzeloluk, Boylu-Çağlayancerit, Elbistan-Gürün, Göksun-Geben, Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Geçitli-Yalnızçam arası, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi), Tirebolu-Doğankent-Kürtün, Yomra-Özdil, Sürmene-Beşköy-Bahçecik, Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi bitişi), Beşikdüzü-Sisdağı, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi başlangıcı), Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Ahlat-Karahasan, Adilcevaz-Adaksu, Malazgirt-Karahasan-Ahlat, Malazgirt-Adilcevaz, Erzurum-Tekman, Ağrı-Cumaçay-Kağızman, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Akşar-Gaziler-Erzurum-Kars il sınırı-Çakırbaba Geçidi, İmranlı-Karacaören, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Demirözü-Erzincan, Erzincan-Başköy Çayırlı, Erzincan-Başköy, Göle-Bozkuş-Selim, Kağızman-Cumaçay-Ağrı, Yalnızçam-Ardanuç, Akçay-Cumaçay.”

SÜRÜCÜLERE UYARI

Karayolları Genel Müdürlüğü karlı ve buzlu yolları kullanan sürücülere uyarılarda bulundu.

“Aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunmalı,

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan yol kesimlerinde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araç sahipleri bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalı,

Karla mücadele araçlarının tipi nedeniyle kapanan veya kayarak yolu kapatan araçlara ulaşabilmeleri için sürücüler özellikle sol şeridi boş bırakmalı,

Kar ve buzla mücadele araçları görüldüğü zaman fazla yaklaşılmamalı ve sollama yapılmamalı çünkü aracın önündeki yolda kar temizlenmemiş olabilir ve yola serpilmekte olan tuz veya agrega araca zarar verebilir,

Özellikle rampalarda tır olarak tabir edilen ağır vasıtaların kayarak yolu kapatmalarına sıkça rastlanmaktadır. Bu durum 'kara yollarında karla değil tırla mücadele ediyoruz.' şeklinde özetlenebilir,

Bu nedenle sürücüler kış koşullarına göre araçlarının hızını, yükünü, görüş açısını, yol ve hava durumuna göre ayarlamalı,

Araç takip mesafesi arttırılmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmalı, şerit ihlali yapılmamalı,

Buzlanma olan kesimlerde çok daha tedbirli ve dikkatli olunmalı, hava, yol, araç ve psikolojik durumlar dikkate alınarak yorgun ve uykusuz yola çıkılmamalı,

Direksiyon başında cep telefonu ile görüşme, sigara içme gibi dikkati dağıtıcı davranışlardan kaçınılmalı ve görevlilerin ikazlarına uyulmalı.” (Ankara/AA)