Pek çok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Erzincan'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Kemah ve Refahiye ilçelerinde bu gün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Niğde'de il genelinde okullar kar nedeniyle bir gün süreyle tatil edildi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar yaptığı açıklamada, “İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2018 Perşembe günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir” dedi.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kentte dün geceden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman etkili olan tipi de yolların kapanmasına neden oluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ELAZIĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Elazığ'da kar nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının öğleden sonra devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Bu nedenle bugün il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarım gün süreyle ara verildiğini belirten Kaldırım, “Bu süre zarfında Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” dedi.

TRABZON VE GİRESUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Trabzon'un 2, Giresun'un 1 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yolların kapanmasına neden oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Düzköy ve Tonya ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, il merkezinde Ortahisar Karlık İlkokulu ve Ortaokulu, Çağlayan Merkez Şehit Gürcan Bayrak İlkokulu ve Ortaokuluna taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile Araklı, Akçaabat, Arsin, Yomra, Sürmene, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde yoğun kar yağışından etkilenen bazı okullardaki öğrencilerin de bugün izinli sayılması kararlaştırıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ise köy okullarında eğitime bugün ara verilirken taşımalı eğitim gören öğrenciler ise izinli sayılacak.

NEVŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Nevşehir'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle il genelinde bazı ilçelerde okulların bugün için tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanmanın olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için bazı ilçe merkezleri ile belde ve köylerde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)