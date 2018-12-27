Erzincan Niğde ve Kars'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Erzincan'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Kemah ve Refahiye ilçelerinde bu gün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Niğde'de il genelinde okullar kar nedeniyle bir gün süreyle tatil edildi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar yaptığı açıklamada, “İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2018 Perşembe günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir” dedi.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kentte dün geceden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman etkili olan tipi de yolların kapanmasına neden oluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)