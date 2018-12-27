'Desem AK Parti pistir, vallahi yarın cezaevine giderim'

Sosyal medyada gündem olan bir video, vatandaşın siyasi iktidar-yargı ilişkisine ve ifade özgürlüğüne dair düşüncelerini gözler önüne serdi.

Videoda, bir televizyon programı çekimi sırasında, bankta oturan bir vatandaşa "Büyükşehir belediyesinin en güzel projesi nedir?" sorusu yöneltiliyor.

Soru üzerine vatandaş, "Bu işlere ben karışmam, ben bilmem. Bilmiyorum ben. Belediye melediye devlet işine ben korkuyorum ben karışmıyorum. Ben desem AK Parti pistir, bak söylüyorum da vallahi yarın cezaevine giderim. İyi, her şey iyidir, çok güzeldir, süperdir. Tamam mı?" ifadelerini dile getiriyor.

Ak Partili Belediyenin en başarılı projesi hangisidir: "Ak parti pistir desem yarın cezaevine girerim her şey çok güzel süpper" pic.twitter.com/a1AkfsZFg3 — Kaç Saat Oldu? (@kacsaatoldu1881) 25 Aralık 2018

Video, sosyal medyada binlerce kez izlendi ve paylaşıldı. (HABER MERKEZİ)

Ankara ve İzmir baroları: İktidarın her sözü emir telakki ediliyor

'Türkiye'de yargı siyasi partileşiyor'