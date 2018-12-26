Samsun Makro Market işçileri haklarını istiyor
Makro Market'in konkordato ilan etmesiyle ortada kalan Samsun Makro Market işçileri, tazminat haklarını almak için mücadeleye devam ediyor.
26 Aralık 2018 22:37
Makro Market’in konkordato ilan etmesiyle faaliyet gösterdiği tüm illerde olduğu gibi Samsun'da tazminatlarını alamayan ve işsiz kalan işçiler, her hafta düzenli olarak yaptıkları eylemlerine devam ediyor. Evrensel'e konuşan işçiler ve Tez-Koop-İş sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, mücadelelerini ve taleplerini anlattı. (Samsun/EVRENSEL)
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