Samsun Makro Market işçileri haklarını istiyor

Makro Market’in konkordato ilan etmesiyle faaliyet gösterdiği tüm illerde olduğu gibi Samsun'da tazminatlarını alamayan ve işsiz kalan işçiler, her hafta düzenli olarak yaptıkları eylemlerine devam ediyor. Evrensel'e konuşan işçiler ve Tez-Koop-İş sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, mücadelelerini ve taleplerini anlattı. (Samsun/EVRENSEL)

Makro Market işçileri alacaklarını istedi