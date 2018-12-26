'Cizre ambulans davası'nda sağlık gönüllüleri beraat etti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında kentteki yaralılara sağlık hizmeti götürmek isterken engellenen ve haklarında dava açılan 14 sağlık çalışanının yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi.

Kentteki yaralılara sağlık koridoru açmak isteyen 14 sağlık çalışanı hakkında, “örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla dava açılmıştı. Açılan davanın ikinci duruşması, Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda sağlıkçının takip ettiği davaya yargılanan 14 sağlık çalışanından 11'i hazır bulunurken, Vahaç Alp ve ambulans şoförü Mehmet Şerif Taşan bulundukları kentlerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. SES Genel Kadın Sekreteri Selma Atabey ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

'RESMİ YAZI İLE GÖREVLENDİRİLDİM'

İlk savunmayı yapan Mehmet Şerif Taşan, "Ben bu suçlamayı kabul etmiyorum. Herhangi bir örgüte üye değilim. Ben ambulans şoförüyüm. Elimde resmi yazım bulunmakta. Resmi yazı ile olay tarihinde görevlendirildim. Suçum yoktur. Beraat talebinde bulunuyorum" dedi.

'HAKİMLİK İLKELERİ KAPSAMINDA SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK İÇİN YOLA ÇIKTIM'

Ardından savunma yapan Vahaç Alp de, yapılan suçlamadan hiçbir şey anlamadığını dile getirirken, "Neresini savunacağımı anlamadım. Ben hekimlik ilkeleri kapsamında ayrım yapmadan sağlık ihtiyacı olan herkese sağlık hizmeti sunmak için yola çıktım. Gönüllü olarak hizmet götürmek, oradaki yaralılara destek olmak istedik. Şimdi bu suçlamanın neresini savunayım" dedi.

'HEKİMLİK GÖREVİMİZİN İLKELERİ YARGILANIYOR'

O dönem gazetelerde engellenen sağlık çalışanları ile ilgili haber örneklerini okuyan Alp, savunmasına şöyle devam etti:

"Bir bodrum katında yaşamını yitiren ve yaralı oldukları belirtilen insanlar olduğu basında yer alıyordu. Biz de gönüllü olarak yola çıktık. Ancak başaramadık. Halen o bodrumlarda kim vardı bu insanlar kimdi bilmiyoruz. Mahkeme heyeti biliyorsa bizimle paylaşırsa seviniriz. Bizim burada hekimlik görevimizin ilkeleri yargılanıyor. Bir yerde bir olay olur ve oraya bir ambulans gider, o ambulans yaralıları alır ve hekimler müdahale eder. Ama biz bunu yapmak istediğimiz için örgüt üyesi olmakla suçlanıyoruz. Eğer bugün Gazze'de yaşananlar üzerine Gazze'ye gitsem Hamas militanı mı sayılacaktım?"

Alp, mahkeme heyetine çok fazla ölüm gördüğünü ve bu gördüklerinden bir anısını anlatarak, "Biz hekimler ölüm görmek istemiyoruz. Bu nedenle barış talebinde bulunuyoruz. Bu nedenle hekimliği yargılamaya son verin" diye vurguladı.

'GAZZE'YE GİDİNCE DEĞİL CİZRE'YE GİDİNCE Mİ ÖRGÜT ÜYESİ OLUYOR'

Ardından söz alan avukat Rıdvan Alp, "Müvekkilim yaptıklarından utanç değil aksine gurur duymaktadır. Yapmış oldukları da herhangi bir şekilde suç değildir. Biz bu nedenle bu yargılamaya son verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Cizre'de sokağa çıkma yasaklarında yaşananları hatırlatan avukat Alp, şunları dile getirdi:

"İddialara dayanak olarak dosya içerisine bir şey alınmadığını görmekteyiz. İddianame tamamen niyet okumalar üzerine hazırlanmıştır. Müvekkilim ve beraberindekiler yapmış oldukları fiiller nedeniyle yargılanamaz. Müvekkilim ve beraberindekiler böyle bir karar alarak gönüllü bir şekilde o dönem yaralılara yardım ulaştırmak istedikleri için kutlanması gereken kişilerdir. Müvekkilim herhangi bir örgüt talimatı ile değil bizzat vicdanı olarak yola çıkmıştır. Müvekkilim Gazze'de sağlık çalışanına ihtiyaç duyulduğunda da ilk ismini yazdıran kişilerden biridir. Şimdi müvekkilim Gazze'ye gitmek istediği için örgüt üyesi olmuyor da yanı başındaki Cizre'ye gitmek istediği için mi örgüt üyesi oluyor?"

'YANLIŞ BİRŞEY YAPMADIK'

Devamında savunma yapan Yekta Yıldız da, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" dedi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini vurgulayan Yıldız, "Biz yanlış bir şey yapmadık. Biz sağlık ihtiyacı olan insanlara sağlık hizmeti götürmek istedik" diyerek, beraatını istedi.

SAVCILIK BERAAT İSTEDİ

Savunmaların ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılık, sağlık çalışanlarının "örgüt talimatı ile" hareket ettiklerine dair dosyada bir emare olmadığını belirtti. Savcılık, 14 kişinin üzerlerine atılı her iki suçlamadan da "delil yetersizliği" gerekçesi ile beraatlarına karar verilmesini istedi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Ardından mütalaaya ilişkin savunmaları istenen sağlıkçılar beraat istedi. Avukatları ise mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek, "delil yetersizliğinden değil, müvekkillerinin fiilinin suç olmadığının" vurgulayarak haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sağlıkçıların "suç kastı" olmadığını belirterek, 14 kişi hakkında beraat kararı verdi. (Mardin/MA)