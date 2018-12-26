26 Aralık 2018 19:24
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 19:58

Ömer Çelik: 2 bakan, MİT Başkanı ve Kalın, cumartesi Rusya'ya gidecek

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 2 bakan, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsünün cumartesi Rusya'ya gideceğini açıkladı.

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Ömer Çelik: 2 bakan, MİT Başkanı ve Kalın, cumartesi Rusya'ya gidecek

Görsel: AKP logosu

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    Partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin diplomasi trafiğinin süreceğini söyledi. "Heyet Cumartesi günü gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve İbrahim Kalın Bey orada olacaklar" diyen Çelik, daha sonra Erdoğan ile Putin'in bir araya geleceğini aktardı.

    Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'GENEL BİR TANITIM TOPLANTISIYLA YEREL SEÇİM MANİFESTONUN AÇIKLANMASI DÜŞÜNÜLÜYOR'

    "Mitinglerle ilgili çalışma takvim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi, Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimler koordineli olarak çalışılıyor. Genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması düşünülüyor. Ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde sizinle paylaşırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili aşamalar son safhaya geldi. Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız."

    'SEÇİMDE GÜÇLÜ BİR FAALİYET VE KAMPANYA YÜRÜTÜLECEK'

    "Bizden Mehmet Özhaseki Bey'le, MHP'den Sadi Bey görüşmeleri yapıyor. Sonuç olarak yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinden sonraki ilk seçimlerdir. Burada yüksek oyları hedeflemek, birtakım tartışmaları sona erdirmek bakımından güçlü bir faaliyet, kampanya yürütülecek. Gelinen noktada Cumhur İttifakı'nın ortaya koyacağı nasıl tutum alacağı konusunda yüzde yüz mutabakatımız var."

    'İSTANBUL ADAYLARIMIZ CUMARTESİ AÇIKLANACAK'

    "Aydın ve Muğla'da aday çıkacak. Cumartesi günü öncelikli olarak Büyükşehir Belediye başkanımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak. Yetişmesine umut ediyoruz.

    Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli çeşitli organizasyonlarda bir araya geliyorlar."

    HÜKÜMETTEN RUSYA ZİYARETİ

    "Heyet Cumartesi günü gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve İbrahim Kalın Bey orada olacaklar. Bu süre içerisinde yeni bir tablo ortaya çıkıyor ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle. İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır. Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arzedecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek."

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    'KILIÇDAROĞLU SEÇİMLERİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'

    "Bugünkü sistemde ikinci parti konumundaki bir genel başkanın demokratik prensiplere saygı göstermesi gerekir. Defalarca seçim kaybetmiş şahıs seçimleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu siyasal olanın dışına çıkmak istiyor."

    'ASGARİ ÜCRET HERKES TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANMIŞTIR'

    "Bu bir Yassıada zihniyetidir. Bunlar ülkeyi ve demokrasiyi tefecilere teslim etmiş bir zihniyettir. Geçmişte asgari ücret ezen bir bütçedir diyordu. Şimdi asgari ücret açıklandı. Geçmişte asgari ücret diye SSK hastanelerini tutukhaneye çevirmişti bunlar. Cumhurbaşkanımız pek çok açıklama yaptı grup konuşmasında. Bütün bunları görmezden gelerek rakamları çarpıtarak iddialarda bulunuyor. Asgari ücret herkes tarafından oy birliği ile ve memnuniyetle karşılanmıştır. Onların zamanında verilen asgari ücretle ilaç alınamıyordu."

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    'CUMHUR İTTİFAKI 31 MART AKŞAMI KILIÇDAROĞLU'NU TEMİZE ÇEKECEKTİR'

    "Şöyle galiz ve utanç verici açıklaması var. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitap ediyor ve müsvedde tabiri kullanıyor. Biz de kendisinin aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. 31 mart akşamı aynaya baktığı müsveddenin temize çekildiğini herkes görecek. Bu sözleri hak ediyor. Onuru olan, kendi itibarı olan hiç kimsenin cevapsız bırakmayacağı şeylerdir bu sözler. 31 Mart akşamı Cumhur ittifakı sayın Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir."

    'GEZEN VE AKPINAR'IN İFADELERİ İNSANLIK SUÇUDUR'

    "Ayaklarından asarlar, mahzenlerde öldürürler demek eleştiri değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlara eleştiri demek yerine, eleştiri suçuyla insanlığa karşı nefret suçunu net bir şekilde ortaya koyması lazım. Aynı şahıs 12 Eylül için diyor ki, "Çok müsbet bir olay. Uzun süredir bekleniyor. Ülkemize hayırlı olsun. Yalnız 27 Mayıs ve 12 Mart gibi deneyler var. Bu deneyin olumsuz yanlarının 12 Eylül'e yansımamasını temenni ediyoruz". Yani faşist cuntayı öveceksin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı için mahzenlerde öldürürler diyeceksin. Normal bir insan bile kendi ruh dünyasında bunlardan ders çıkarırken bir sanatçıdan bunu beklemek hak değil midir? O ifadeler, ahlaken, siyaseten kabul edilemeyecek insanlık suçudur. Bir yanlış anlaşılma varsa çıkıp düzeltirler."

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    'ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI YILBAŞINDAN SONRA GELİYOR'

    "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'ye zannediyorum yılbaşından sonra gelecektir. Bütün bu diplomatik trafik içerisinde Türkiye hem ABD hem Rusya ile ciddi bir koordinasyon içerisindedir. İran'la ilişkileri devam ediyor. Bu çerçeve şunu gösteriyor, biz müttefiklerimizle güçlü bir koordinasyon ve diplomatik temas içerisinde bu politikayı yürütüyoruz. Arzu ettiğimiz şey Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır." (HABER MERKEZİ)

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