Ordu’da otoparka dönüştürülen park için yürütmeyi durdurma kararı

Ordu'daki Tayfun Gürsoy Parkı’nın betonlaşmasına karşı Ordu Çevre Derneği’nin (ORÇEV) açtığı davada, planın yürütülmesinin durdurulması kararı çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Tayfun Gürsoy Parkı'nın bulunduğu alanda, nikah ve konferans salonuyla birlikte otopark yapılması kararı vermişti. Açılan dava ve süreç hakkında bilgi veren ORÇEV Başkanı Gül Ersan, planlamanın şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak, “Bölge sakinlerinin huzur içerisinde nefes aldığı sahil hattındaki bu alan bir beton ve otomobil yığınına feda edilecekti. Sosyal tesis alanı olarak planlanan yerin çok yakınlarında dokuz tane eğitim kurumu var, bu nedenle bölgede trafik ve insan yoğunluğunun zaten fazla, bir de buraya yapılacak olan nikah ve konferans salonunun yaratacağı trafik ve insan yoğunluğu eklendiğinde durum katlanılamaz olacaktı. Ayrıca, yöre halkının kıyıdan yararlanma hakkı engellenecekti” dedi.

Mahkemenin verdiği karardan memnun olduklarını belirten Ersan, halen ilgili alanın üzerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği bir otoparkın bulunduğunu belediyenin mahkemenin kararına uyarak otoparkı da kaldırması gerektiğini söyledi. (Ordu/EVRENSEL)