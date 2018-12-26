Ankara Üniversitesinde 'evlere şenlik' bilimsellik kriteri

Ankara Üniversitesi, uluslararası bilimsel yayınlara vereceğini açıkladığı teşvike başvuran Dr. Kerem Altıparmak’ın Yaman Akdeniz’le birlikte kaleme aldığı makaleyi bilimsel saymadı. Makalede yer alan “Türkiye’de Muhalif Düşüncenin Susturulması ve İfade Özgürlüğü”, “Muhalif Görüşlerin Yayın Yasaklarıyla Susturulması” ifadelerini kişisel görüş sayan komisyon, söz konusu ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yorumlanabileceği endişesiyle teşvik başvurusunu reddetti.

Mülkiye Haber'den Nurettin Öztatar'ın haberine göre 21 Aralık 2016’da yaptığı başvuruya 6 ay süre ile cevap verilmediğini belirten Altıparmak, bilgi edinme yoluyla temin ettiği belgeyle ilgili gelişmeleri şöyle anlattı:

“Diğer başvurularımı da cevapsız bıraktıkları için Rektörlüğü YÖK’e şikayet ettim. Tesadüf ya bu şikayet sonrasında UBED Komisyonu toplanıp bir karar almış. Şimdi işin ilginç yanı şu. UBED (Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu) İlkelerine göre şu yayına teşvik veriliyor: Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda uluslararası alanda tanınmış yayınevlerince yabancı dilde yayımlanmış; Ankara Üniversitesi adresini de içeren özgün 'kitap yazarlığı', özgün kitaplarda 'bölüm yazarlığı' veya 'kitap editörlüğü' (çeviri ve bildiri kitapları hariç).”

Kendi başvurusunun uluslararası alanda tanınmış yayınevlerinde yabancı dilde yayım, Ankara Üniversitesi adresini içerme ve özgün kitaplarda 'bölüm yazarlığı' özelliklerinin tamamını taşıdığını vurgulayan Altıparmak, söz konusu eserin Türkiye ile ilgili ifade özgürlüğü çalışan bir çok kişinin temel referans noktalarından biri olduğunu kaydetti.

Kararı alan 'yetkin' bilim insanlarının adlarını öğrenemediğini çünkü üniversitenin isimleri karalayarak belgeyi gönderdiğini kaydeden Altıparmak, “Ayrıldığım üniversitenin resmi budur, 'Türkiye’de Muhalif Düşüncenin Susturulması ve İfade Özgürlüğü', 'Muhalif Görüşlerin Yayın Yasaklarıyla Susturulması' gibi ifadeler bilim dışı, kişisel görüş sayılıyor. Bu kuraklığı da öyle hakimler, savcılar siyasetçiler değil bizzat akademisyenler yaratıyor” dedi.

Makale, Bilgi Üniversitesi tarafından “Tehlike Altında Gazetecilik” başlıklı kitapta yayımlanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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