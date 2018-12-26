Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin atölye çalışmasına polis engeli

Volkan PEKAL

Adana

Memlekette işçiler, emekçiler işsizlik ve yoksullukla mücadele ederken Çukurova Üniversitesinde öğrencilerin bir araya gelip iktisadi konuları tartışması engellendi.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde politik iktisat atölyesi düzenleyen öğrencilerin fakülteye ait sınıfı kullanması engellendi. Sivil polisler eşliğinde gelen 10-15 civarında Özel Güvenlik sınıfa gelip öğrencilerin toplantı yapmak için izin almaları gerektiğini iddia ederek öğrencilerin öğrenci kimliklerini kontrol ederek öğrencileri sınıftan çıkardı. Atölyeye kantinde devam eden öğrencilerin burada toplu halde konuşmaları aynı bahane ile engellendi. Öğrenciler, "Okulda bir araya gelip birşey tartışamayacak mıyız?" diyerek tepki gösterdi.

'ÜNİVERSİTE YASALARIN VERDİĞİ ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAYAMAZ'

Son günlerde ÖGB'nin polisle birlikte sınıf sınıf gezdiğini aktaran öğrenciler, atölyeyi sürdüreceklerini belirterek atölyeye okul dışında devam etti. Kapıda girişlerde güvenlik önlemi olmadığını ifade eden öğrenciler, içeride güvenlik önlemi adı altında öğrencileri baskı ve korku altında tutmaya çalışıldıklarını söyledi. Suç işlemiş gibi muamele yapılmasına tepki gösteren öğrenciler, okuldaki toplanıp bir mesele hakkında konuşulmasının bile istenmediğini, bunun için öğrencilerin peşine ÖGB takılmasının kendisinin suç olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Çukurova Üniversitesi hakkında temel hak ve özgürlükleri engellemesi ile ilgili bir karar verilmişti. Bildiri dağıttığı için Üniversite yönetimini verdiği kararı iptal eden mahkeme, üniversitelerin yasaların üstünde hareket ederek yasaların belirlediği özgürlüğü kısıtlayamayacağına dikkat çekmişti. (Adana/EVRENSEL)